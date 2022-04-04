Сообщение пресс-службы российской компании «Газпром» о том, что поставки газа для транзита через Украину продолжаются в штатном режиме в соответствии с заявками потребителей, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 4 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

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"То, что мы упорно продолжаем экспорт сырья в западные страны, это просто позорище какое-то! Какой-то необъяснимый фактор дикой жадности», — считает Сергей М.

Многие пользователи оказались возмущены тем фактом, что транзит российского газа через территорию Украину не прекратился даже на время проведения специальной военной операции России.

«Следовало бы хотя бы на время спецоперации транзит перекрыть. Всё-таки боевые действия идут, мало ли, ГТС Украины пострадает», — отметил Максим Ф.

«Я бы перекрыла им подачу ещё 24 февраля. И уж тем более после того, как начали вводить против нас все эти санкции. А лучше ещё в 2014 году это нужно было сделать», — поделилась своим мнением Светлана Р.

Utg.ua Украинская ГТС

Некоторые комментаторы отмечают, что постоянное нытьё киевского режима о необходимости сохранения транзита российского газа через территорию Украины не должно становиться фактором, влияющим на принятие решений в компании «Газпром».

"Германия и США хотят навязать России транзит газа через Украину, поэтому всё время они тянут с сертификацией «Северного потока — 2». Россия хочет дополнительно продать газ по контрактам, минуя территорию Украины, напрямую в ЕС, а Украина хочет получать проценты за транзит газа, проходящего через её территорию в Европу. Но тут Украина может потерять эту халяву, поэтому они и ноют то же самое в унисон с Западом, чтобы отменили альтернативные потоки. Но России надо прекратить поставку газа по льготной цене и начать продавать газ Украине и недружественным странам по мировым ценам с предоплатой. Во всём мире сейчас рыночные отношения (плати — потом получай)», — написал Сергей Щ.

Часть людей всё же одобрительно отнеслась к дальнейшему транзиту газа через Украину, ведь пополнять российский бюджет откуда-то надо.

«Ну и правильно, что продолжают осуществлять транзит. Сейчас Украине всё равно никаких денег не светит, а Россия активно продаёт свой газ замерзающим европейцам, наполняя свой бюджет. Было бы глупо отказываться от такого удовольствия», — поделился своим мнением Павел И.

Ряд пользователей указывает на то, что штатные поставки газа — это временно, ведь вскоре придётся лишать газа тех покупателей российского голубого топлива, которые отказываются оплачивать его в рублях.

«Успокойтесь, мы пока продаём газ по старым контрактам. Это продлится примерно до конца апреля. А дальше только рубли. А рубли, как известно, та же Украина платить не собирается. Вот и посмотрим, как сильно будет труба транзитная газом заполнена», — пишет Светлана Т.

Напомним, 2 апреля пресс-служба российской компании «Газпром» в распространённом заявлении сообщила о том, что поставки газа для транзита через Украину продолжаются в штатном режиме в соответствии с заявками потребителей. Отмечается, что на данный момент объём поставляемого голубого топлива составляет 108,3 млн кубометров.