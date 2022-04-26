Передовицы западных изданий вышли с фотографиями из занятой киевскими войсками Бучи. На снимках многочисленные разрушения и трупы людей в гражданской одежде. Заголовки пестрят однозначными обвинениями: якобы Россия устроила под Киевом настоящую бойню.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Враньюс

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Достоверность снимков и видео из Бучи, массово появившихся в Сети накануне, сразу же вызвала сомнения. На центральных улицах города через каждые несколько метров лежали в основном мужчины призывного возраста в чистой одежде, их лица повернуты в сторону от камеры. На одной из видеозаписей, сделанной из салона автомобиля, в зеркале заднего вида «труп» внезапно начинает вставать.

Ещё одно место съёмки: якобы раскопанное захоронение. В песке лежат полуголые тела мужчин и женщин с ещё алой, несвернувшейся кровью. Как известно, кожа мёртвого человека в естественной среде меняется стремительно, за несколько часов появляются трупные пятна. Но никаких характерных изменений на сфотографированных телах нет. Примечательно, что первыми снимки опубликовали украинские радикалы так называемого «исламского батальона», состоящего из беглых террористов.

Уничтоженная техника ВСУ

Впрочем, населённый пункт контролируется Киевом, и что в городе на самом деле, знают только там. Сделать по фотографиям и видеозаписям однозначный вывод о том, что погибших в Буче нет и всё показанное от начала до конца инсценировка с актёрами, нельзя. Давайте разбираться дальше.

29 марта делегация России в Стамбуле по итогам переговоров с украинской стороной объявила о приостановлении военной активности на киевском и черниговском направлениях. В Минобороны России сообщили, что последние российские подразделения вышли из Бучи 30 марта. Спустя два дня, 1 апреля, мэр Анатолий Федорук опубликовал в социальной сети жизнерадостное видео, рассказав, что в городе солдат из России уже нет, и не забыв воскликнуть «Слава Украине», но вот про погибших — ни слова. Хотя позже стал одним из главных обвинителей, во всех красках описывая «зверства».

Перед тем, как зайти в Бучу, украинские войска устроили массированный артиллерийский обстрел города. Объяснений, зачем это было сделано, нет — их противник уже оставил позиции. Обстрел мог привести к разрушениям, а также жертвам среди гражданского населения.

Другой важный нюанс: белые повязки на рукавах погибших. Как известно, это один из опознавательных знаков, которым помечают себя жители, поддерживающие Россию в ходе спецоперации. В городе, в котором находились российские войска, использование ленточек могло быть способом показать миролюбие и аполитичность. О том, что в город уже пришли украинские силовики, многие могли и не знать. И попасть под горячую руку членов территориальной обороны, солдат ВСУ или боевиков нацбатов.

U.S. Army Europe Images ВСУ в обороне

«За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских Вооружённых сил, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В населенные пункты Киевской области российскими военнослужащими было доставлено и выдано мирным жителям 452 тонны гуманитарной помощи», — официально прокомментировали публикации в Минобороны РФ.

Фото и видео из Бучи, впервые появившиеся в Сети 2 апреля, либо постановочны, либо показывают реальных жертв убийств, совершённых незадолго до щелчка камер. Всё вместе — это очевидная провокация, которую Киев и Запад используют сейчас для информационной атаки на Россию. И возможно, кровавая провокация, где ради удачных кадров не пожалели человеческие жизни.