Заявление советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко о том, что украинские власти рассчитывают получить $400 млрд из замороженных российских активов на Западе, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 4 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вклад

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

»Ой мечтатели. Вы действительно думаете, что вам что-то там достанется?! Чёрта с два!» — написала Татьяна П.

Многие пользователи пришли к выводу, что никакие средства из замороженных российских активов Украина не получит, ведь эти деньги были отобраны не ради помощи Киеву.

«Боже, какие дебилы! Они правда уверены, что им что-то дадут? Не для того отбирали, чтобы с ними делиться! Если им что-то и перепадёт, то маленький кусочек размером в миллиард, да и тот в долг», — предупреждает Абрам А.

Некоторые комментаторы отмечают, что США и Евросоюз уже в достаточной мере помогли Украине, поэтому о дополнительных средствах не может быть и речи.

«Ага, конечно. Сейчас им Америка и Европа отдадут деньги России! Они скажут, что сами пострадали из-за санкций и они им нужны! Скажут, мол, Украина и так много получила помощи в кредит! Пусть это отдаст сначала!» — предполагает Сергей Ш.

Часть людей полагает, что краденные у России средства пойдут на помощь США, которые уже в значительной степени пострадали от действия антироссийских санкций.

«Эти денежки, украденные, помогут кому угодно, но только не Украине. Например, Байдену, которому скоро предстоит свою демократическую партию спасать, взятки всем раздавать, ведь Америка сильно пострадала из-за антироссийских санкций», — указывает Михаил Р.

Gage Skidmore Джо Байден

«Если это случится, то куда президент Украины захочет направить эти средства, там они и будут! Но украинскому народу эти деньги никогда не достанутся. Украину уже продали безвозвратно», — считает Наталия С.

Ряд пользователей указывает на то, что незаконная заморозка российских активов за рубежом — это одно дело, но передача этих средств третьим лицам — абсолютное нарушение любых международных законов.

«В таком случае этом будет дефолтом по обязательствам в США и странах ЕС, а так же мирровым флешмобом по национализации чего угодно. Так что это просто популистские заявления», — считает Радион Д.

Нашлись и те, кто отмечают, что Россия сможет серьёзно ответить на передачу российских денег Киеву.

«Получается, ответные санкции приведу к тому, что Россия заблокируют активы западных государств. И они пойдут на спецоперацию. То на то и выходит. Поэтому смысла никакого в передаче краденых денег нет», — поделился своим мнением Артём М.

Министерство обороны России Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине

«При этом надо учитывать, что русские всегда приходят за своим. Рано или поздно», — напоминает Альбина Г.

«Не переживайте, наши ребята скоро придут за этими активами. Подумали бы лучше, что без восточных территорий делать будут. Вот это да, вот это серьёзные суммы», — отмечает Евгений З.

Напомним, 2 апреля советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил в эфире телеканала «Украина 24» о том, что украинские власти рассчитывают получить $400 млрд из замороженных российских активов на Западе.