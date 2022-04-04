Заявление президента России Владимира Путина о том, что интеграция между Россией и Белоруссией станет лучшим ответом на враждебные действия Запада, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 4 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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»Россия и Белоруссия — братья навсегда!» — пишет Ангелина С.

Многие пользователи пришли к выводу, что поддержка, которую России оказала Белоруссия в ходе военной спецоперации на Украине, доказывает, что Минск не бросает брата в беде.

«Плечо по-братски. Как и должно быть», — отмечает Марина М.

«Класс! Лукашенко — не Токаев. Настоящие братья друг друга в беде не бросают», — написал Виталий Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что сплочение между российским и белорусским народами — неоспоримый факт, который был всегда, но теперь сплочение произошло и на уровне элит обеих стран.

«Да, это, безусловно, позитивный побочный эффект. Давно пора воссоединить искусственно разделённый народ. Пора восстановить справедливость», — призывает Артём Л.

«Идёт интеграция постепенная с Россией, уже армия общая, налоговая, таможня, законы — подгоняется всё под одно. По дорожным картам», — пишет Tanya T.

Ряд пользователей указывает на то, что давление со стороны Запада лишь ускоряет интеграцию двух стран.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло. Если бы не такое агрессивное внешнее давление, давно бы уже разругались и разошлись по углам, а теперь мы вместе, помогаем друг другу», — написал Максим В.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Два месяца под тысячами санкций! И каков результат? Европа замерзает, британцы бастуют, америкосы готовы Бидона на металлолом сдать. Россия смотрит на это дело и понимает, что всё было не зря», — указывает Наталия С.

Часть людей полагает, что вслед за этим заявлением должны последовать практические действия по пути интеграции двух государств.

«Вот с кем надо жить вместе! И свободную торговли надо оформлять между нами, без всяких там бумажек. А ещё свет и газ пора делать по единому тарифу. Белорусы — наши братья!» — считает Александр Р.

Ряд пользователей указывает на то, что интеграция должна быть ещё более убедительной, чтобы народы двух стран были уверены, что никакие склоки больше не отделят их друг от друга.

«Этого мало. Пока что Россию и Белоруссию разделяют виртуальные границы. Это пора исправлять. Если мы браться, то никаких границ между нами быть не должно, а то это как-то двусмысленно выглядит. Пора определяться», — поделился своим мнение Павел К.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин у мемориала Победы в Минске

Нашлись и те, кто призывают не растерять всё то, что было накоплено в российско-белорусских отношениях за все эти годы.

«Главное, не растерять то, что родилось в наших с белорусами отношениях. Одно дело — жить в одном большом Советском Союзе. Другое — оказаться на вольных хлебах, где каждый пытается сам найти себе место под небом. Очень много разных факторов, которые могут уничтожить братство. Надо беречь и лелеять», — указывает Мария В.

Напомним, 2 апреля на сайте Кремля была опубликована информация, согласно которой президент России Владимир Путин заявил в поздравительном послании ко Дню единения народов России и Белоруссии о том, что интеграция между двумя странами станет лучшим ответом на враждебные действия Запада.