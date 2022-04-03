Сообщение министерства энергетики Литвы о том, что страна больше не импортирует природный газ из Российской Федерации и обеспечивает себя голубым топливом через СПГ-терминал в Клайпедском порту, введённый в эксплуатацию в декабре 2014 года, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 3 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из м/ф «Федорино горе». реж Червинская Наталья. 1974. СССР Антисанитария

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

"Земля пухом», — написал Sergey M.

Многие пользователи пришли к выводу, что отныне Литва обречена вести очень скромный образ жизни, ведь больше дешёвого российского энергоресурса у граждан страны не будет.

«Удачи, европейцы! Одевайтесь потеплее, экономьте электричество и запасайтесь сухарями. Скоро и зерна у вас не будет», — предрекает Борис В.

Томас Бенджамен Кеннингтон. Щепотка бедности. 1891

«А эти-то куда лезут? Да здравствуют голод и холод. Протираясь тряпочкой перед сном, твердите: «Назло тебе, Путин, мыться и греться не будем», — издевается Марианна А.

Некоторые комментаторы отмечают, что Литва никуда не денется и всё равно будет пользоваться российским газом, но закупать его будет по украинскому варианту — будет осуществлять реверс из других стран, которые от голубого топлива из России не отказались.

«Да не переживайте за Литву. Будет покупать не у России, а, например, у Германии, которая купит его у России», — указывает Яков З.

«Ну конечно, отказались они. Верим-верим. Будут перекупать тот же российский газ у другой страны. Но главное ведь, что купили не у самой России, хоть и с переплатой. Независимые — они такие независимые», — пишет Елена Д.

Часть людей полагает, что экономика Литвы не потянет замену российского газа сжиженным из США, ведь это топливо будет обходится в разы дороже.

«ОК, отказались. Наверное, обнаружили месторождение на своей территории? Хотя о чём я… конечно, нет. Литовцы будут дороже покупать, либо реверсный газ, который всё равно российский, либо втридорога закупать СПГ, который обойдётся ещё дороже, чем реверснутый газ. И, кстати, сжиженный тоже может в итоге оказаться российским. Но литовцам ведь всё равно, литовцы ведь сказочно богаты!» — написал Александр Л.

Константин Богаевский. Нефтяные промыслы. 1932

Ряд пользователей указывает на то, что Литва за долгие годы евроинтеграции полностью ликвидировала производство на своей территории, поэтому стране попросту незачем большие объёмы газа.

«Нет промышленности — нет большой потребности в газе. Вот он — залог успеха Литвы. Вот это решение, которым они гордятся! Уничтожить всю промышленность, а потом радоваться, что ничему в стране газ не нужен», — отметила Елена П.

Нашлись и те, кто призывают российские власти навсегда закрыть Литве дорогу к российским энергоресурсам.

«Уходя — уходи. Главное, чтобы не возвращались, примета плохая», — отмечает Виктория В.

«Лично мне, если честно, глубоко наплевать, что там с Литвой будет. Пускай живут как хотят. Если не хотят жить достойно — их дело. Главное, чтобы российское руководство сделало выводы и никогда больше с этими русофобами не сотрудничало», — пишет Сергей Г.

Напомним, 2 апреля министерство энергетики Литвы сообщило о том, что страна больше не импортирует природный газ из Российской Федерации. Отмечается, что Литва на данный момент обеспечивает себя газом через СПГ-терминал в Клайпедском порту, введённый в эксплуатацию в декабре 2014 года.