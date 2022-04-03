Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что авторитет доллара и евро снизился из-за санкций Запада, поэтому процесс перехода стран на взаиморасчеты в национальных валютах уже не остановить, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 3 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

"Нравится, не нравится — в рублях, моя красавица», — написал Виталий Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия сумела дать существенный ответ на антироссийские санкции Запада, что не могло не сказать на долларе и евро, актуальность которых зависит от уровня авторитета коллективного Запада и страха перед США.

«Рубль наносит сокрушительный удар в челюсть доллару и еврофантику! Хрясть!» — пишет Василий К.

«Россия — самодостаточная страна, у нас все нужные ресурсы есть свои! И пора уже с недружественными странами торговать только в рублях!» — считает Александр К.

Gazprom.ru Добыча газа

Некоторые комментаторы отмечают, что антироссийские санкции позволили России стать более независимой и самодостаточной державой.

«От этого не будет хуже никому, кроме Североамериканских Штатов! Ну и зачем за этот пережиток держаться? Давно нужно было это сделать, только подходящего повода не представлялось. Было тупо лень заморачиваться», — поделился своим мнением Артём Л.

Часть людей полагает, что переход на использование национальных валют — это то, с чего стоило начинать строительство Российской Федерации после крушения Советского Союза, но нашему руководству потребовались десятилетия, чтобы осознать необходимость этого.

«Офигенно просто. Это так круто, оказывается! Целых 20 лет кубатурили и, наконец, догнали, что энергоресурсы обменивать за фантики — это полнейшая дичь. Может быть, вспомнят, что русский народ и все коренные жители создавали эту прекрасную страну вместе, и газ — реально наше общее достояние! Поэтому то, что произошло — не достижение, это то, что должно было быть изначально», — отметил Михаил Р.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на требования к покупке газа у России в рублях, для иностранных государств, по сути, ничего не меняется.

«Все же в курсе, что европейцы будут платить, как и раньше — в евро, просто им теперь нужно будет открыть счёт в Газпромбанке, на который они будут класть евро, Газпром будет евро продавать на Мосбирже и конвертировать в рубли. Так что изменится для европейцев? Да ничего. Поэтому непонятно, чего они там у себя нос воротят», — отмечает Мария С.

Sergey Norin Газпромбанк на Озерковской набережной в Москве

Нашлись и те, кто отмечают, что переход на использование рубля при торговле газом стал для России возможностью оказывать серьёзное воздействие на своих европейских соседей.

«Сейчас все кто ни попадя будут отказывать от российского газа, пропоют всё лето, как стрекозы, но только до первого снега. Как начнётся глубокая осень, купят за что угодно. Может быть, нам даже придётся газ в качестве гуманитарной помощи в ЕС отправлять, ближе к январю», — предрекает Димка Н.

Напомним, 2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью в эфире «Беларусь 1» о том, что авторитет доллара и евро снизился из-за санкций Запада, поэтому процесс перехода стран на взаиморасчеты в национальных валютах уже не остановить.