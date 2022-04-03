Известие о том, что российские Вооружённые силы ракетами уничтожили нефтеперерабатывающий завод и три хранилища ГСМ в районе Одессы, активно комментируют в социальных сетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные из них.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

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«Ну вот и ответочка прилетела. Долбите до талого, братья, долбите, покуда сами не лягут», — написал Андрей Громов, памятуя о недавней атаке на новгородскую нефтебазу.

«Завоевание Одессы и блокада Киева войдут в историю», — считает Эдуард Трубников.

«Безумно жаль родной город. Но когда начинаешь объяснять одесситам — они отмалчиваются. А мне до сих пор за 2 мая больно, в отличие от них. Надеюсь, мой город поумнеет и поймёт, за что… Лишь бы не было жертв среди мирных и разрушений действительно шедевра мировой архитектуры…

А бандерлогов выжигать каленым железом, без права на пощаду. За 2 мая, за слабость, которую мы больше никогда не допустим, позволяя фашикам поднимать голову. Прости, родная Одесса. Больно!», — поделился Николай Поливанов.

RADAK1 Дом профсоюзов. Украина, Одесса. 2 мая

«Нравиться — не нравиться, терпите, нацистские красавцы… Донбасс 8 лет терпел, а вам придётся не так долго терпеть, скоро всё закончиться и начнётся долгая, кропотливая работа по приведению вас в человеческий образ, без всяких скаканий, сносов памятников и с изучением реальной истории, а не вымышленной со всякими протоукрами», — замечает Роман.

«Раньше думать надо было, когда возрождали нациков и учили детей песенкам про Бандеру. Теперь советую почитать детям хотя бы «Тараса Бульбу», ну и историю получить — можно с Екатерины начать… И карты старые поизучать. Тогда, может, дойдёт, что Украине подарила Россия много чего… И как всё просрали, прыгая на майданах… Может, дети поумнее будут тогда…» — рассуждает Кирилл Галинуров.

Комментарий, получивший множество одобрений, написала Ирина Сафронова:

«Мы сочувствуем простому украинскому народу, очень сочувствуем, нет у нас ненависти к вам, нет ничего плохого в душе… Но ведь если оглянуться в прошлое, вы сами не сочувствовали детям Донбасса, вы смеялись над ними, называли «колорадами, ватой», говорили, что они «сами себя обстреливают», что у них «кондиционеры взрываются»…

Почему вы не думали о слезах тех матерей? О разрушенных городах? О детях в подвалах? Опять же войска РФ просили пока всех мирных выехать из украинских городов, не оставаться живым щитом для нациков, раз ваша власть не хочет без боя провести демилитаризацию и сдать нацистов.

Нет цели — убивать мирных людей, поэтому и нет ковровых бомбардировок, как обычно делают США. Именно поэтому гибнут многие наши военные, чтобы спасти по максимуму людей в жилых домах, хотя могли бы, как америкосы, входить в пустые города, превращенные в руины, без опасения быть расстрелянными из ближайшего окна/подъезда».

«Россия будет бороться за правду. А правда в том, что слабых обижать нельзя. Людей просто так убивать нельзя, свободу у них забирать тоже. Правда в том, что «отменить» огромный пласт культуры, признать миллионы человек «недолюдьми» тоже нельзя. Под началом нашего президента мы отстоим свою правду. Давно уже Россия не была такой сплоченной», — поделилась наблюдением Инга Новикова.

Напомним, ранее о том, что утром 3 апреля в районе Одессы высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки ВСУ на николаевском направлении, известил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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