Литва больше не импортирует природный газ из Российской Федерации. Соответствующее заявление 2 апреля сделало министерство энергетики Литвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Литвы

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7» и «Радио Стыдоба». Многие участники обсуждения указали на то, что для России эта потеря «невелика», а вот в связи с данной ситуации могут остаться в выигрыше посредники.

«Литва отказалась от поставок российского газа, заявили в местном минэнерго. Какой удар! Какая потеря огромного, мощного промышленного литовского рынка. А вообще, посредники уже потирают руки и подсчитывают прибыль от будущих перепродаж российского газа», — не без сарказма написал автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Любопытно, откуда они его брать будут, тоже реверс, как Украина, включат?» — с сарказмом поинтересовалась Светлана С.

«Пусть закупают у США», — добавил D. K.

«Это пока весна, лето и осень. Зимой замерзнут», — смеется Нюта.

«Просто в Литве нет промышленности. Тем более зависящей от газа. Так что сомнительное достижение», — отметил «Б».

"Неправильная формулировка… «Россия перестала поставлять газ лимитрофам». Будет вернее…» — добавил Василий.

(сс) Algirdas Клайпедский порт

«Может, он просто перестал к ним поступать за неуплату? Но информацию можно, конечно, для американцев преподнести как свою волю», — пишет Valeriya_М.

«Рады за них. Поздравляем с экономией, кризисом, безработицей и неизбежной инфляцией», — с сарказмом отметила Kate.

«Зачем такой прекрасной стране какой-то газ? У неё есть море, пляж, янтарь и молоко (сыр). Не мешайте Литве наслаждаться прохладой», — иронизирует Iren N.

«Сказали-сделали-доложили. Теперь осталось жить с этим», — отреагировал Давид.

«Российский газ, попав в Германию, сразу становится европейским. Его Литве можно покупать», — пошутил VV.

«Литва — самая независимая страна ЕС, от неё вообще ничего не зависит», — с юмором добавила Лена.

«Добро пожаловать в XIX век», — написала Анна К.

«Да не отказалась она. Временная плановая остановка газопровода для ремонта, такое бывает», — отметил Rashid.

«Там проводится ремонт с 1 апреля по 7 апреля. Вот если и после 7 апреля не заработает, то можно о чем-то говорить», — также добавила Malika M.

«Страна — подопытный кролик. То первой посольство Тайваня откроет, то первой от газа откажется… Её не жалко…» — смеется Андрей.

«Евросоюз такими темпами будет скоро жить, как мы в 90-е. И начнется всё с прибалтов. Одна Германия не сможет всех кормить», — пишет Антон.

«Нищая Литва станет еще беднее», — комментирует новость Vlad.

«Пусть ещё от портов, домов, коммуникаций откажется, которые строили наши предки», — с сарказмом призвала Елена.

«У них уже лето? Счастливые», — смеется один из участников обсуждения.

«Мне интересно, как… [Прибалтика] будет жить, если в Европе будет тяжко? Они полностью на дотации ЕС. Впрочем, как и Польша», — написал Varan.

«Шавки первые тявкают, смотрят на реакцию. Если испугаешься, то можно лаять дальше», — иронизирует Роман.

«За Литву. Не чокаясь», — с сарказмом подытожил Евгений.