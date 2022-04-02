Вильнюс, , 19:15 — REGNUM Литва больше не импортирует природный газ из Российской Федерации. Соответствующее заявление сделало сегодня, 2 апреля, министерство энергетики Литвы.

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В заявлении Минэнерго Литвы сказано, что с начала апреля газотранспортная система республики работает без импортируемого из России газа. Согласно данным оператора литовских газовых сетей Amber Grid, по состоянию дел на 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю. Тем самым власти Литвы дают понять, что не собираются покупать российский газ за рубли.

Уточняется, что Литва на данный момент обеспечивает себя газом через СПГ-терминал в Клайпедском порту. Этот СПГ-терминал был введен в эксплуатацию в декабре 2014 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти потребовали от недружественных стран оплачивать покупки российского газа в рублях. В число недружественных входят все страны Европейского союза.