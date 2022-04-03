Заявление главы украинской партии «Слуга народа» Елены Шуляк о том, что Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества российских граждан и тех, кто публично поддерживает специальную военную операцию России, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 3 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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"От Украины скоро ничего не останется, а они там какие-то законы издают», — отметил Сергей П.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобное решение со стороны власти на Украине выглядит крайне неубедительно, ведь заранее известно, что имущества российских граждан на украинской территории очень мало.

Sluga-narodu.com Елена Шуляк

«Ну… это очень слабый ход. Повторяют всё вслед за Россией. Вот только в Российской Федерации национализировать хотят заводы, предприятия, а на Украине что есть? Смешно даже. Просто закон ради новости, чтобы местному населению лапши на уши навесить», — считает Марина С.

Некоторые комментаторы отмечают, что национализация подразумевает, что Украина компенсирует российским гражданам их отобранное имущество.

«Экспроприация и национализация — разные вещи. Второе подразумевает выплаты. Надо ли понимать, что украинские власти решили выкупить у России её имущество на своей территории? Сотрудничать с «агрессором» на Украине теперь легально?» — написал Тимофей Ш.

Часть людей полагает, что этот закон попросту никто не будет исполнять, ведь вскоре украинской власти на Украине не будет вовсе.

«Сами сидят на чемоданах, но всё ещё какие-то законы кропают. Кто их исполнять-то будет?» — задаётся вопросом Ольга Е.

Ряд пользователей указывает на то, что данное решение заставляет задавать вопросы только к российским гражданам, которые по какой-то причине имеют на Украине имущество.

«А много ли на Украине было российского имущества? Адекватные люди там уже лет как восемь назад всё распродали и свинтили в Россию», — поделился своим мнением Артур З.

«Это имущество экстремалов каких-то? У кого хватило мозгов обзавестись имуществом на этой взрывоопасной помойке?!» — задаётся вопросом Сергей П.

«Интересно, россиянами они считают граждан России или вообще всех, кто, по их мнению, как-то с Россией связан? Бабка из Винницы, у которой троюродные внуки в России живут, считается пособницей «окупантiв»? Надо ли у неё избу экспроприировать?» — интересуется Степан Т.

Отдельные комментаторы отмечают, что России следует тщательно отслеживать, что украинские власти украли у российских граждан, и компенсировать потери за счёт имущества, принадлежащего гражданам Украины.

«Сейчас кража имущества россиян не только на Украине, но и в Европе, Британии, США… Это уже становится какой-то нездоровой тенденцией. Настоящий мейнстрим», — считает Маргарита Ж.

«Надо с каждой такой санкцией повышать стоимость отпускаемого по договорам газа на 10% вплоть до невыносимой. Использовать это как форму компенсации за противоправные действия», — предлагает Нормуд Д.

«Нет ничего удивительного. Странно было бы ожидать иного. Спецоперация расставит всё по своим местам. Всё, что национализировано украинской властью, рано или поздно будет национализировано российской», — указывает Ринат А.

Напомним, 1 апреля глава украинской партии «Слуга народа» Елена Шуляк написала в своём Telegram-канале о том, что Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества российских граждан и тех, кто публично поддерживает специальную военную операцию России.