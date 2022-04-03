Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что более трёх десятков стран поддержали решение Вашингтона высвободить нефть из своих стратегических резервов, чтобы доставить на мировой рынок дополнительные «десятки миллионов баррелей», вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 3 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

"Десятки? Ха-ха. Мир потребляет ежедневно 12 млн баррелей. Ну откроешь ты копилку свою, на сколько ее хватит?» — интересуется Паша К.

Многие пользователи пришли к выводу, что меры по снижению последствий от антироссийских санкций, которые предпринимают США, носят только лишь временный характер и стратегического плана у американского руководства на самом деле нет.

«Не, ну это, конечно, хорошо и здорово, но вот проблему кардинально не решает. Просто в какой-то момент не станет резервов и всё вернётся на круги своя», — считает Дмитрий А.

«Так и они закончатся ведь скоро. Заначку только в крайнем случае распечатывают, кубышка не бесконечная», — отметил Пётр С.

Некоторые комментаторы не могут даже предположить, что будут делать США, когда резервы подойдут к концу и рынок нефти без российских поставок окажется для них выжженной пустыней.

«А потом что? Запасы ведь не бесконечные, их рано или поздно придётся пополнять. Но из каких источников? Цены вообще в космос улетят скоро», — предрекает Андрей З.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Часть людей полагает, что даже эти крайние меры не особо способствуют выравниванию экономической ситуации в США и у американских союзников.

«Пусть выбрасывают, а мы посмотрим. Я про то, что вот они сейчас точно распечатают свои резервы, но слышу я это ещё с декабря прошлого года. Как-то неохотно эти резервы распечатываются. Цена в Штатах на бензин растёт, и ситуация кардинально не улучшается», — пишет Виктория Е.

«Во Байден замутил историю: убивает экономику в Европе, а потом будет «помогать» им за счёт американских граждан. Прикольный президент», — отмечает Aleksandr P.

Ряд пользователей указывает на то, что американская схема удушения, которую они десятилетиями применяли по всему миру, дала сбой в случае с Российской Федерацией.

«У США схема всегда одна и та же — сначала уничтожит, потом поможет. Только так, думают они, можно чувствовать себя сверх державой. Поэтому их не волнуют ни враги, ни союзники, всех в землю втоптать готовы ради собственного величия», — указывает Сергей Е.

Нашлись и те, кто отмечают, что российские граждане не переживают за американскую экономику, ведь не мы затеяли эти санкционные игры.

«Да пусть живут теперь, как хотят. Это их проблемы. Их выбор. Есть страны, с которыми торгуем, у которых покупаем, у нас всё впереди. Всё постепенно наладится. Скоро у США никого не останется среди друзей. Главное, чтобы войны не было», — пишет Нина Д.

Напомним, 1 апреля президент США Джозеф Байден заявил в Белом доме о том, что более трёх десятков стран поддержали решение Вашингтона высвободить нефть из своих стратегических резервов, чтобы доставить на мировой рынок дополнительные «десятки миллионов баррелей». Такие меры были предприняты после решения ряда государств отказаться от использования российских энергоресурсов.