Заявление первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана Тимура Сулейменова о том, что республика хочет продемонстрировать европейским партнёрам, что не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС против России, и будет их соблюдать, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

»Предали Россию, опять? У самих ещё совсем недавно случилась беда, так прискакали же на коне в Москву, помощи просили у братьев! Простому народу давно ясно, кто нам настоящий друг, а кто латентный предатель», — указывает Василий Р.

Многие пользователи оказались в недоумении, ведь ровно четыре месяца назад Казахстан потрясли беспорядки, которые чуть ли не стоили республике государственности. Тогда Россия оказала помощь братскому казахскому народу и не допустила оранжевой революции на территории этой страны. Такого рода благодарность от властей Казахстана обескураживает, пишут граждане.

«А совсем недавно именно Казахстан нуждался в помощи. Именно Запад обвинил действующую казахстанскую власть в нелегитимности и призывал её свергнуть. И именно Российская Федерация пришла братскому Казахстану на помощь. Я надеюсь, что российское руководство сделало себе заметочку на полях», — пишет Elena S.

Министерство обороны Российской Федерации Отправка основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан

«Да уж… действительно, друг познаётся в беде. Когда у казахов была беда, мы помогли. Вот он — пинок благодарности. Спасибо, братья», — написала Татьяна С.

Некоторые комментаторы отмечают, что после сказанного Россия должна сделать серьёзные выводы относительно дальнейших взаимоотношений с Казахстаном.

«Они не поняли, наверное. Когда в следующий раз Госдеп начнёт свергать правительство Казахстана, Россия на помощь больше не придёт», — считает Борис В.

«Пора, я думаю, российскому руководству расширять список недружественных стран. Кто-то, видимо, по-хорошему не понимает», — отмечает Максим Л.

Часть людей уверена, что без отношений с Россией казахстанские власти быстро осознают значение, которое имел наш союз народов.

«Небратья — они такие. Ну что же, тот, кто любит два стула — тот проваливается между ними, повреждая задок. Ну и вопрос: а на фига нам такие «экономические союзы» с кем попало?» — интересуется Олег Б.

Клод Верлинд. Две головы

«Ну что сказать? Либо вы с нами, либо без нас. Казахстан решил и там, и там стоять. Не выйдет», — уверен Михаил В.

Ряд пользователей указывает на то, что всё может быть не так печально, ведь Казахстан окажется для нас серой зоной — выгодным пространством в условиях антироссийских санкций.

«Стоить сбавить накал эмоций. Я считаю, что казахи и китайцы специально пускают пыль в глаза, изображая нейтралитет, чтобы продолжать с Россией сотрудничество, но серым способом. Это на пользу нашей стране пойдёт, ведь вся санкционка может спокойно через наших нейтральных соседей пройти. А что делать? Выкручиваться как-то надо ведь!» — поделился своим мнением Михаил С.

Напомним, 1 апреля первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил в интервью новостному порталу Euractiv о том, что республика хочет продемонстрировать европейским партнёрам, что не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС против России, и будет их соблюдать. Сулейманов отметил, что меньше всего хотелось бы, «чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС».