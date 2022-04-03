Заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что он предложил расширить список запрещённых к ввозу в Россию продуктов из недружественных стран, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 2 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Продукты

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

"Давно уже выяснено, что санкции в адрес России не приносят ничего хорошего и европейцам. Сначала за газ будут расплачиваться в рублях, а затем продукты свои продать в Российскую Федерацию не смогут», — написала Наталья С.

Многие пользователи пришли к выводу, что предложение правильное, ведь Россия может обеспечить себя необходимым количеством продуктов, благодаря своим друзьям — странам, которые уже успели в трудный час подставить плечо нашей стране.

«Надо акцент перевести на дружественные нам страны. Пора перестать спонсировать врага. У нас есть достаточное количество дружественных государств, которые готовы заместить всё, что только может предложить Запад», — пишет Геннадий Р.

Винсент Ван Гог. Миска с картошкой. 1885

Некоторые комментаторы отмечают, что идти надо дальше. Граждане предлагают российскому руководству сделать так, что наша страна была полностью обеспечена продуктами отечественного производства, чтобы быть полностью независимыми от внешних факторов.

«Правильное предложение! Но для начала и в кратчайшие сроки своё надо производство поднимать! Овощи, фрукты, ягоды надо высаживать и выращивать. Сами потом экспортировать будем!» — уверен Александр Р.

«Начинайте уже своё сельское хозяйство развивать! Стыдно, имея столько земли, покупать картошку с морковкой в Израиле! Всё своё должно быть. Нет никаких препятствий, кроме воли руководства», — считает Елена С.

Часть людей полагает, что займись Россия всерьёз импортозамещением раньше, то сегодня не приходилось бы иметь дело с манипуляциями со стороны недружественных нам стран.

«Я вообще понять не могу: почему мы сельское хозяйство врагу отдали? У нас почему Краснодарский край бурьяном зарастает? Почему теплицы в крупных городах не делаем? Своё же выращенное можем есть. В чём проблема?» — интересуется Михаил Р.

Галина Шубина. Колхозники! С бахчей, садов и огородов богатый урожай готовьте для народа! 1952

«У нас, блин, что, своей еды нет? Жрать нечего в России? Сразу надо было запрещать любой импорт с территории врага! Прокормить себя мы можем сами!» — указывает Эльвира Н.

Ряд пользователей указывает на то, что представители высших эшелонов российской власти должны своим примером показать, что любые товары из недружественных стран им чужды.

«Нашему руководству надо начинать с себя. Какую еду вы едите, чью одежду носите, на каких марках машин вы ездите? Поинтересуйтесь, пожалуйста», — обращается Мария Г.

Нашлись и те, кто уверены, что отечественные продукты будут намного более качественными и безопасными, ведь производить их мы будем для самих себя.

«Как будто они нам хорошее что-то поставляют. Только самое дешёвое. А дорогое — оно и в России дорого. Как будто не знаете, что там стандарт качества для европейских потребителей один, для России другой. Ничего мы не потеряем», — убеждён Константин Х.

Напомним, 1 апреля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своём Telegram-канале о том, что он предложил расширить список запрещённых к ввозу в Россию продуктов из недружественных стран.