Обвинение в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 фигурантам, среди которых экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей и начальник украинского Генштаба Виктор Муженко, предъявленное российскими следователями, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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"Геноцид нужен бандеровцам, чтобы сломить дух. Война войной, а вот уничтожь дух своего противника — так он сам сложит оружие. На то и расчёт. Надеются, что российские войска увидят весь этот ужас и просто попятятся назад. Это очень страшный инструмент, но используют его, потому что он работает. Мы должны быть стойки к этому. Ни шагу назад!» — пишет Павел Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что нет никакой разницы между украинскими национальными батальонами, в которых в открытую состоят неонацисты, и вооружёнными силами Украины, которые при помощи тяжёлого вооружения восемь лет уничтожали мирное население Донбасса.

«ВСУ — это и есть нацисты. Не понимаю тех, кто до последнего думал, что украинские военные окажутся просто одураченными. Они точно такие же нацисты, что и нацбаты. Нет никакой разницы», — уверен Игорь А.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские нацисты с равным удовольствием осуществляют геноцид как русских, так и своего же собственного народа.

«Просчитались. Российские военные будут уничтожать нацистов, но нацисты будут уничтожать своё же собственное население, чтобы нас ужаснуть. Даже одураченных украинских военных будут использовать в качестве пушечного мяса, лишь бы затянуть боевые действия», — отмечает Helga H.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бойня

Часть людей полагает, что украинские военные, боясь справедливого возмездия со стороны Вооружённых сил РФ, используют те же бесчеловечные бандеровские методы, какими уже успели «прославиться» украинские националистические батальоны.

«Геноцид мирного населения руками укронацистов — это факт. Но его всё равно на Западе не замечают. Всем наплевать. Всем нужно, чтобы Россия потерпела фиаско. Любыми способами пытаются этого добиться», — указывает Даниил М.

Ряд пользователей указывает на то, что замешанных в геноциде следует только казнить.

«Пора не только обвинять, но ловить и судить. Накопилось достаточное количество уголовных дел. Пора предоставить возможность покарать этих высокопоставленных преступников», — написала Мария П.

«Нельзя нацистов оставлять в живых! Всех их надо прямо к Бандере», — считает Михаил В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

«Всех укронацистов на эшафот! Европа получала свои дивиденды с Украины и молчала. Понимает только кулак и дискомфорт. Пусть поскачут без газа, а мы с бандеровцами разберёмся», — указывает Наташа У.

Нашлись и те, кто отмечают, что список украинских нацистов, представленный Следственным комитетом РФ, слишком мал, ведь в действительности преступников намного больше.

«Нацизм и бандеризм на Украине существуют много лет, ещё со времен Второй мировой войны. И самое главное, что никто не хочет с ним бороться по-настоящему, кроме российской армии. Называют нацистов патриотами. Они там все больны, давно и хронически», — поделился своим мнением Volshebnik G.

Напомним, 1 апреля пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации опубликовала информацию, согласно которой российские следователи предъявили обвинение в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 фигурантам, среди которых экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей и начальник украинского Генштаба Виктор Муженко.