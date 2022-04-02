Киев рассчитывает получить 400 млрд долларов из замороженных российских активов. Об этом 2 апреля заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире «Украина 24». По словам представителя киевского режима, средства пойдут в так называемый фонд восстановления Украины.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7». Многие участники обсуждения критически оценили желание представителей киевского режима, также указав на то, что Западу после заморозки российских активов доверия нет.

«А губозакаточную не надо подогнать?» — задалась вопросом Анжелика.

«Размечтались», — добавил Abraka Damba.

«Уже и здесь свой нос в чужой кошелек суют», — пишет Валентина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Одним словом фантазёры… Громкие слова для пиара…» — отреагировала Алеся.

«Мы уже забрали свои, заморозил активы… [американцев] ровно на такую же сумму», — отметил Alexander.

«Ну тут англосаксы по пути сомалийских пиратов пошли. Не думаю, что РФ не сможет забрать свое за счет иностранных активов, находящихся в стране», — написал Иван П.

«Так даже если нам не вернут, то им и подавно ничего не достанется. На какую сумму им в долг оружия выдали?» — поинтересовался Евгений.

«Русские всегда приходят за своим. Зря они своровали наши деньги», — добавил один из участников обсуждения.

«Они всё вернут и ещё извинения принесут, что перепутали что-то. А Кадыров проконтролирует», — с сарказмом пишет Натали Т.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Украина всё ещё не лишилась своих иллюзий по отношению к Западу… Что ж они такие наивные-то?» — недоумевает Ksenia L.

«А им плохо не станет?» — с сарказмом задалась вопросом Людмила.

«Какое они имеют право делить чужое имущество? Америка сколько должна Афганистану, Сирии? Молчу о Югославии… Ирану и т. д. Мечтают пусть…» — отметила Elena.

«Мне это напоминает некоторых детей, которые не хотят слезть с шеи родителей и в 30, и в 40 лет. Все им должны, дайте. Столько лет деньги вливали, куда ушло-то?» — не понимает Татьяна.

«Получается, всё, что ни происходит на Украине — имеет целью только деньги. Больше ничего… ни развития, ни полноценной жизни, ни нормальной идеологии, ни экономики… Жаль», — отреагировала Ирина П.

«Обязательно получат, когда Украина войдёт в состав РФ», — иронизирует Дмитрий O.

«Воры делят отжатое! Вы у российского народа украли, гадины! Мир теперь увидел, что с вами нельзя иметь дела!» — не выдержала Елена Н.

«А украденные [бывшим премьер-министром Украины Павлом] Лазаренко деньги США уже вернули? Там же какие-то жалкие миллионы», — с сарказмом подытожил Ivan N.