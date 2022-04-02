Киев, , 14:36 — REGNUM Киев рассчитывает получить 400 млрд долларов из замороженных российских активов. Об этом 2 апреля заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире «Украина 24».

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По его словам, средства пойдут в так называемый фонд восстановления Украины.

«Откуда будут браться средства для этого фонда: мы говорим в первую очередь про 300 млрд долларов, которые заморожены со стороны ЦБ РФ. Второй источник — замороженные активы ближайшего окружения Путина, которое включает в себя несколько сотен лиц, за пределами страны», — отметил он.

Второй источник может дать Киеву более 100 млрд долларов, добавил он, причем речь идет как об уже замороженных активах, так и о тех, что будут арестованы в будущем.