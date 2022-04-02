Введенные западными странами антироссийские санкции не работают, о чем свидетельствует укрепление курса рубля. Об этом 2 апреля в своем микроблоге в Twitter написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Заявление политика обсудили читатели телеграм-канала украинского журналиста и политика Дмитрия Васильца, а также телеграм-каналов «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7» и «Радио Стыдоба».

«Премьер Польши заявил, что введенные против России санкции не действуют. Доказательством этому Матеуш Моравецкий назвал курс рубля, который «возвращается к уровню до момента начала боевых действий РФ на Украине». От себя добавлю: мир наблюдает странный феномен, когда помощь и кредиты от США и Евросоюза более губительны для страны, чем их «санкции», — написал Дмитрий Василец.

«Заднюю включают? Или на военное вмешательство подготавливают…» — задумался Alexander D.

«Полякам всё не так», — добавила Екатерина.

«Это называется: что русскому хорошо, то немцу — смерть», — отметил один из участников обсуждения.

«Ну не скажите. Санкции всё же довольно болезненно влияют на цену и наличие некоторых продуктов. Та же ипотека льготная стала 12% (правда, всё ещё есть по 5 для семей с детьми, дальневосточная то ли 2, то ли 3, и деревенская 3−4). Но если вы не принадлежите ни к одной из этих категорий, то увы. Очень дорого для многих выходит. Дешевле ребёнка завести. Кстати, а ведь неплохо получается! Ладно, вернёмся к ценам. Больше всего подорожали авто и электроника. От 50%. Правда, это ещё цены, ориентировавшиеся на курс, который был 110−120, ведь многие компоненты импортные. Но с логистикой проблемы все равно, так что, вряд ли сильно откатится. Но жить можно», — добавил Никита И.

«Так давно об этом писали, что СССР развалили добрым отношением, почти открытыми границами и джинсами с кока-колой», — пишет Anton S.

«Опаньки. А что Польша уже думать начала?» — иронизирует Ольга Х.

«Недовольные польские шипящие звуки», — смеется Лена.

«Какой неприятный сюрприз», — шутит Екатерина Т.

«Походу коллективный Запад начал что-то подозревать», — также с иронией отреагировал А. K.

«Зато хорошо действуют против ЕС. А главная цель США — подмять под себя ЕС. Поэтому все по плану», — добавил Оксана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Как это не работают, посмотрите, насколько бензин и газ вырос в Европе», — не без сарказма написал Igor V.

«И это при том, что вроде бы никто газ рублями ещё не оплачивал. Только в ожидании этого события», — комментирует Stepan K.

«Это они еще не посчитали, сколько будут терять на конвертации!» — ответил тему (Stepan K.) Владимир Б.

«А что такое, мы же рисуем курс, рубль же по 200?» — иронизирует один из комментирующих.

«Врёт, работают… Только в другом направлении», — не без сарказма пишет Андрей В.

«Обидно, да?» — смеется Belkasquirrel.

«Рано нам радоваться. Будем сдержаннее, народ, чтоб не сглазить удачу…» — не без юмора призвала Светлана.

«Это только один бой, одного сражения одной битвы большой войны…» — написал Serg 163.

«Не поняла — поляки и полячки думали мы загнемся от санкций, у нас газ кончится, уголь, дрова, картошка? На что они надеялись, убогие? Мы им бесплатно все отдадим, приговаривая «берите все что хотите, только санкции не накладывайте». Вот что наложили, тем и топить будете», — смеется Ольга.

«Плохо в школе видно учились, ничего стоящего придумать не могут своим коллективным умом… Что ни придумают — тут же в ответку бумеранг прилетает… И что самое интересное, Россия пока только наблюдает… Страшно даже представить, что будет, если Россия ответит?» — задался вопросом Н. Д.

«Слышу злобное пшпш», — иронизирует «Рыжий ффост».

«Как вот Польше за это обидно. Только вот есть прикол в том, что они зато себе на раздел неплохо так наговорили», — подытожила Светлана Т.

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