Варшава, , 15:12 — REGNUM Введенные западными странами антироссийские санкции не работают, о чем свидетельствует укрепление курса рубля. Об этом 2 апреля сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют», — отметил он в сообщении на своей странице в соцсети Twitter.

Кроме того, польский премьер-министр добавил, что курс рубля вернулся к значениям, которые были до начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, что свидетельствует о неэффективности санкционных мер Запада.

«Курс рубля возвращается к своему значению. … Это означает, что наши действия не сработали так, как лидеры (стран Запада – ред.) желали», — отметил Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравеций, считает, что требование России платить за природный газ в рублях якобы является «шантажом», которому Варшава не поддастся.

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