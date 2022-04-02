После начала спецоперации ВС РФ на Украине США, а следом за ними страны Евросоюза стали вводить против России санкции, не думая о последствиях конфронтации, однако на Западе в последнее время все слышнее звучит недовольство ростом цен. Рядовые граждане стали постепенно осознавать, что не готовы расплачиваться за антироссийскую политику руководства своих стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

На популярном форуме Reddit появилось сразу несколько тредов, посвященных росту цен в Европе. Например, указывалось, что цены на электроэнергию во Франции за последнее время выросли на 35%, в Германии — на 78%, в Испании — на 32%.

Также пользователям предлагалось ответить на один вопрос: «Будучи президентом страны, чтобы вы выбрали, получать дешевые ресурсы от страны, которая ведет боевые действия на территории своего соседа, или прекратить торговлю, вызвав в своей стране экономический кризис?». Мнения европейцев и американцев разделились, однако большинство всё же предпочло избежать кризиса.

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Примечательно, что один из трендов, посвященный росту цен, был удален модераторами американского форума менее чем через сутки, что еще раз демонстрирует нежелание США, чтобы лишний раз звучало, что основной удар от их санкционной политики берут на себя страны Европы.

Впрочем, недовольство европейцев уже давно вышло за пределы Интернета. Митинги против повышения цен на топливо прошли в ряде стран, в том числе Германии, Франции, Испании, Греции, а итальянские дальнобойщики и вовсе объявили бессрочную забастовку.

По мнению экспертов и представителей различных отраслей, повышение цен — это лишь первые последствия антироссийских санкций, и если страны Евросоюза не откажутся от конфронтации с Россией и не начнут налаживать диалог, им грозит глубочайший экономический кризис.