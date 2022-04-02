Требование Еврокомиссара Маргрет Вестагер не мыться долго в душе назло России и Путину высмеяли в социальных сетях. Люди полагают: в таком случае и в сортире смывать не следует, Европа возвращается в средневековье. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии в Сети.

Альфред Стевенс. Ванна

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«А причем тут вообще Путин, если это их политики санкции ввели?! Долбоносы», — удивляется Леонид.

«Да хоть вшей разведите, буратины. Но только адекватных людей не втягивайте в своё общечеловеческое садомазо», — считает Татьяна.

«И это — культурная и образованная Европа, это мы к ним стремились! Пора отвернуться от них и сохранить свои душевные ценности и исторические. Они должны с России брать пример, там никакого у них патриотизма и души не осталось, один материальный расчет», — поделился мнением Андрей Сорокин.

«Можно ещё также не спускать унитаз. Эта «мера» даже покруче будет», — иронизирует в своём телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

Friends of Europe Маргрет Вестагер

«Думаю, что если ударится с разбегу головой о бетонную стену назло Путину, то это покруче будет», — развил тему Владимир.

Еще жёстче высказался В:

«Можно и говно жрать ложками из унитаза назло Путину, предварительно сделав копрограмму».

«У нас есть присказка «Назло бабушке уши отморожу». А в Европе ее, похоже, заменяют на такой вариант: «Назло Путину буду грязным ходить и пованивать», — написал в своем телеграм-канале политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.

«Если вы увидите грязное, вонючее существо… это европеец, который назло Путину превратился из человека в существо», — смеётся Ирина.

«Ходить и вонять, назло злому Путину», — соглашается Елена.

«Это не новость. В Прибалтике знакомые ходят в туалет по очереди и смывают потом один раз», — информирует Татьяна.

«Им не привыкать. Они месяцами не мылись в средние века и помои на улицу выливали. Просвещенная Европа же», — напоминает Светлана.

«Они и духи изобрели чтоб не мыться. По ходу спрос на них в Европе подрастет. Скоро опять парики начнут носить: чтоб блох там скапливать», — соглашается Андрей.

«Про нас говорили: «Россия попала в 19 век». А получается, они мыться перестают и начинают использовать «Шанель» по прямому назначению — маскировать ВОНЬ», — рассуждает Светлана.

«Да они просто возвращаются к историческим рыцарским корням, они же не мылись и благородно воняли», — соглашается Александр Пушкарь.

«Да туда им всем и дорога, в вонючую средневековую клоаку. Всё возвращается на круги своя», — замечает Михаил.

«С ужасом осознаю: в мире с каким больным обществом мы живем. Эти больные люди глубоко неизлечимы», — поделилась Юлия.

«Второй шаг будет — бег трусцой и поголовная езда на велосипеде с криками: «Нам бензин не нужен, получите русские!». Ну, а третьим этапом — отогревание скачками по хохляцки. С лозунгами: «Кто не скачет — тот москаль…» — замечает Олег Сергеевич.

«Вот они, оказывается какие цивилизованные. Маски сброшены, теперь всё ясно с ними: сколько же лжи они лили нам под разными благими намерениями и громкими словами», — считает Олег.

«21 век! Что происходит? Деградация», — замечает Марина Воронова.

«Я думаю, Путин повеселится от души», — заметила Светлана Аксёнова.

Напомним, датчанка Маргрет Вестагер — персона в Европе известная. Став еврокомиссаром по вопросам конкуренции, она весьма своеобразным способом занялась вопросами экономии энергоресурсов. По её словам, водным процедурам нужно посвящать как можно меньше времени, дабы Европа не тратила много газа на нагрев воды. Причем, судя по опубликованному в СМИ видеоролику, каждый раз, выключая воду, европейцам нужно ещё и произносить слова «получи, Путин!».