Соединенные Штаты Америки передают украинским Вооруженным силам комплекты химической защиты. Об этом, как сообщает ТАСС, 1 апреля в ходе регулярного брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По словам Псаки, Вашингтон осуществляет эти поставки с учетом якобы имеющихся угроз с российской стороны.

Меризи да Караваджо. Шулеры. 1594

Заявление представителя Белого дома обсудили читатели телеграм-каналов «Радио Стыдоба» и «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7». Многие согласились с тем, что велика вероятность того, что США замыслили провокацию для того, чтоб в итоге обвинить Россию.

«Американцы задумали какую-то очередную подлость… К слову, США так и не уничтожили свои запасы химического оружия. В отличие от России, которая сделала это несколько лет назад, и что было официально зафиксировано ОЗХО (Организацией по запрещению химического оружия — О. П.)», — комментирует новость автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Джен Псаки

«США и пакость — это слова-синонимы», — написал Artem D.

«Ну когда они угомонятся?!» — задалась вопросом Анита.

«Примерно как со Скрипалями было… Ведь тогда у них прокатило», — отреагировал Саня.

«Что за нелюди? До чего же подлые… У страны ничего нет — ни ума, ни совести, только на оружии и баксах держатся», — пишет Елена Р.

«Да дело-то в том, что эти придурки во главе с Байденом, страдающим деменцией, готовы на всё ради поддержания своего имиджа людей, правящих миром. Вообще не удивлена буду провокации. Байден такая же марионетка, как и Зеленский…» — добавила Оксана Г.

«Империя лжи», — написал в адрес США «Квантовые хроники».

«США рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть Украину и Россию и раздали… [ВСУ] комплекты химзащиты. Что-то очень уродливое вырисовывается на горизонте», — отметил GrimRaz0r.

«До последнего украинца же, не?» — с сарказмом поинтересовался D. K.

«Применят… и обвинят РФ. Всё как и всегда!» — отреагировал А. K.

«Тогда победителей не будет…» — написал Дмитрий Ж.

«Я так понимаю, их абсолютно не волнует, что будет с населением восточной части Украины. Была бы возможность, они бы и ядерку туда запустили…» — подытожил Asuram.

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Напомним, 31 марта глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс призвал граждан США, находящихся на территории России или Украины, немедленно покинуть эти страны.