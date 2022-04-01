1 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, призвавшего граждан США, находящихся на территории России или Украины, немедленно покинуть эти страны.

Мирослава Романенко, , 13:15 — REGNUM Гражданам США, находящимся на территории России или Украины, следует немедленно покинуть эти страны. Об этом заявил 31 марта на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Несущие смерть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели украинского издания «ШарийNET», а также телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7». Многие указали на то, что это не первый подобный призыв, адресованный американцам. Иные стали задумываться, не замыслили ли Штаты провокацию на территории Украины и не адресован ли призыв наемникам из США.

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«Истерика у США», — отреагировал Валентин KZ.

«Украину понятно, а Россию зачем? Граждане ведь могут быть, например, на Урале…» — недоумевает GV017.

«Россия сейчас — самое безопасное место в мире», — считает «Максимыч».

«Наёмников обратно зовут. Поняли, что не потянут», — выразил предположение Sultanov.

Армия США (сс) The U.S. Army

«Американцы зря не отзывают. Перед началом операции отозвали всех послов», — напомнила Оксана.

«Это был призыв к натовским инструкторам немедленно покинуть территорию Украины, поскольку Госдеп боится, что они много лишнего скажут…» — написал VM.

«Опасаются диверсий со стороны Украины», — добавила Tatiana K.

«Что-то задумали…» — считает Саянруж Ш.

«Или чуют что-то… Уже и из американского Львова съедут???» — задумалась Света Ч.

«А что так? Сами вывезти своих инструкторов… [боитесь]? Бежать в женской одежде призываете? А я бы не отказалась посмотреть, как американцы бегут из России и с Украины в женской одежде!!! Вам не привыкать наряжаться женщиной!..» — написала Ксения К.

«Давно пора… [Нечего] шастать», — призвал Лейхем С.

«Ох, недаром западные «партнеры» о химоружии кукарекали. Наверное, что-то готовят пиндосы», — выразил опасение Федя Ф.

Войскам радиационной, химической и биологической защиты Mil.ru

«Про химическое оружие комментарии — это какая-то новая методичка у вас, что ли? Подозрительно», — задался вопросом «Мороженко».

«Ну с учётом того, что амеры совсем недавно сказали, мол, вмешаемся, если будет применено химическое оружие, а потом начинают отзывать граждан своих, неудивительно, что люди так думают. Методички тут не нужны», — ответила ему («Мороженко») Ли Ли.

«Да и правда, чего… это шляться туда-сюда?» — недоумевает Sonrisa Eventy.

«Видимо, «шпиёнам» намекают, что пора валить из РФ, а то могут легко… [нарваться] на статью…» — подытожила Мария.

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