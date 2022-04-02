Предупреждение президента федерального союза немецкой промышленности Зигфрида Руссвурма о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из РФ спровоцировало широкий общественный резонанс. Люди говорят, что Германии следовало лучше выбирать себе друзей. Редакция ИА REGNUM приводит наиболее характерные комментарии в Сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

«Есть такая поговорка: «Чудес не бывает». Немецкая экономика скоро на практике узнает смысл этой поговорки», — считает Сергей.

«Да и Германия сама скоро крякнется! Если к России не присоединится. Не зря Меркель в закат ушла», — поддерживает Наталья Смирнова.

«Сейчас у нас говорят: «Нет рублей — нет газа!», а некоторым, когда они «созреют», надо будет говорить: «Есть рубли? Отлично, но газа нет!» — предлагает Ирина Бесфамильная.

«Да вы там в Европе не переживайте за свою промышленность, сейчас русский газ пойдёт в Азию и ваши же предприниматели рванут туда строить заводы, тем более, что там работники будут обходиться дешевле», — иронизирует Б.

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V Зигфрид Руссвурм

«А вот если бы ЕС были в друзьях с их ближайшим соседом — Россией, а с не заокеанскими США, то такого бы не случилось. Друзей нужно тщательнее выбирать, а враги сами найдутся», — считает И.

«А Шольц знает о грядущем крахе промышленности Германии? Или он все еще на что-то надеется? Пусть потом своему народу объясняет. Не думаю, что его поймут», — рассуждает Ольга Х.

«Укрофилия …она еще хуже, чем русофобия, для немецкой промышленности», — считает Светлана.

«Пусть хоть что там фашистам предрекают. Нам все равно. Сами ввели санкции, вот и пусть теперь расхлебывают. А захотят отменить и купить что-то у России, то только за нашу валюту. Рубли. И вообще, надо сделать не только энергоресурсы за рубли, но и зерновые, продовольствие», — предлагает Гузель.

«Меня поражают европейские политики. Они ведут себя, как под гипнозом. Вспомнился наш мультик «Маугли», кода Каа говорит бандерлогам: «Ниже», и они спускаются. «Еще ниже», и они спускаются, зная, что ниже будет конец», — поделилась Ольга К.

«Да уж, сейчас не время для Табаки демонстрировать свою гордость. Пусть спасибо скажут, что Россия им вентиль не перекрыла, а только предложила использовать рубли. А то мы ведь уговаривать не будем, прошло время добрососедства», — соглашается Даниил Иванов.

«Со странами, поставляющими оружие на Украину, нужно разорвать все контракты и за рубли, и за валюту», — предлагает Олег Акопов.

«Не только Германия, но и весь Запад, отказавшись от российского газа, сразу почувствует это на себе. Им бы впору очнуться от сна и подумать о своих интересах, а не только об интересах США», — считает Сергей Завойский.

«Было такое: полжизни надо было копить на авто типа «Запор». А сейчас только ленивый не имеет своё авто. Все эти трудности — временные и, как показала жизнь, России идут только на пользу», — напомнил Виктор.

Как сообщало ИА REGNUM, о крахе немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм заговорил в эфире ZDF на фоне заявлений о введении эмбарго на энергоресурсы из РФ.

Читайте также: В Германии предрекли крах промышленности из-за эмбарго на газ из РФ