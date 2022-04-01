«В китайскую прачечную с жалобами!» — Боррель сожалеет о контрсанкциях РФ
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с внесением Россией высшего руководства Евросоюза в черный список. Об этом политик написал в своем микроблоге в Twitter.
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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба», а также украинского издания «ШарийNET» на странице издания в социальной сети «ВКонтакте».
»Ха-ха! ЕС сожалеет о введении Россией контрсанкций против руководителей Евросоюза и об отсутствии возможности их оспорить — Боррель. Инопланетяне на связи. Из параллельной вселенной под названием «А нас за що?» — иронизирует автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».
«У них же были точные, выверенные санкции. Как так-то? Мало того, что бумеранг прилетел, так ещё и ответка пошла…» — отреагировала Woman.
«Это даже не контрсанкции… Контрсанкции ещё впереди», — подчеркнула Olga.
«Ввести санкции на проявления сожаления для руководства Евросоюза», — иронизирует Iris.
«Помним мы их «возможности оспорить». Когда мы зеркально высылали их дипломатов, они заявляли: «Это незаконно! Мы выслали российских дипломатов в качестве европейской солидарности, а они наших совершенно необоснованно!» — добавил «Ацтек».
»Ты, Боррель, лучше бы думал, где рубли брать, а не свои… истории рассказывал», — отметила Андрей.
«Пусть напишут в Спортлото», — шутит Игорь Р.
«Не, это не «а нас за що», это другие — «как посмели?!» — пишет Вадим С.
«Пусть жалуется в Лигу сексуальных меньшинств», — смеется Дмитрий К.
«Удивился европеец! Как это так? Русские «папуасы» посмели ввести против них санкции! Без вас у нас воздух чище! Нечего к нам ездить! А то испачкаетесь на Красной площади в грязи, да и медведь задрать может!» — пошутила Ксения К.
«А чего он ожидал? Такие странные…» — отреагировал Владислав С.
«Они там совсем дебилы или притворяются? Сначала нарушают все мыслимые и немыслимые правила, а потом: «А нас за что?» — не выдержал Николай Н.
«Да они веками уверены, что делают все верно», — ответил Николаю Н. «Баран Обама».
«Обычный дипломатический реверанс», — добавила Мария Ч.
«Да что Вы… такое говорите? Да неужели? И, казалось бы, вас-то за що, правда?» — с сарказмом написал Андрей Х.
«Чего там сожалеть, бахните еще санкций! Тогда уж точно русским будет хана. Или не будет…» — пишет не без сарказма Анастасия Ч.
«Можно подумать, эти санкции им как-то осложнят жизнь», — задумалась Ольга К.
«В китайскую прачечную с жалобами», — иронизирует Артур Т.
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