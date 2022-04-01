Решение авиакомпании «Россия» перевести весь свой флот в российскую юрисдикцию для организации бесперебойного авиационного сообщения с отдаленными регионами стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Аэродром (1961 г.) На картине — Ту-104, Ил-18. Нисский Г.Г

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"Это правильный и необходимый ответ на недружественные действия Запада», — поделилась своим мнением Оля П.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобное своевременное решение позволит обезопасить внутрироссийские авиаперевозки от перспективы остаться без самолётов, которые изымут недружественные России страны.

Sean MacEntee Авиаперевозки

«России давно пора было показать Западу, что у нее тоже есть свои права и интересы, которые необходимо уважать. Посмотрим, как они теперь будут пытаться лишить нас авиаперевозок», — написала Наталия Н.

«Это хорошо. А то бы не хотелось, чтобы наши граждане куда-то приехали — и там их самолёт арестовали, и все они ни туда ни сюда полететь не могут», — указывает Катюша С.

Некоторые комментаторы отмечают, что атака на российских авиаперевозчиков со стороны Запада означает, что России пора всерьёз заняться производством отечественных самолётов из отечественных же комплектующих.

«Ну и отличненько. Значит, будут строиться и летать наши самолеты. Значит, будут перемещаться люди по странам, по дружественным странам! Других нам и не надо», — считает Оксана З.

Часть людей считает, что внутренние перелёты — стратегически важный логистический ресурс, лишаться которого ни в коем случае нельзя. Особенно Российской Федерации, которая имеет крайне протяжённую территорию и населённые пункты, до которых можно добраться только по воздуху.

«Россия — огромная страна. Эти самолеты могут летать между её городами — внутри страны. Многие жители дальних областей будут очень рады такому положению дел», — отмечает Halszka B.

Ряд пользователей беспокоится, что из-за преобладания иностранных самолётов Россия не сможет их полноценно обслуживать.

«Перевела в нашу юрисдикцию — это, конечно же, хорошо, но запчасти-то где будем брать на зарубежные марки самолётов, которые у нас в подавляющем большинстве?» — задаётся вопросом Владимир Т.

«Не надо было все 30 лет разрушать отечественный авиапром. При СССР все самолёты были свои, и на них же летали пол-Европы и Азии. Зачем было отдавать врагу эту стратегическую отрасль?» — задаётся вопросом Олег С.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Распад СССР

Отдельные комментаторы отмечают, что Россия найдёт способ, как обеспечить свой гражданский воздушный флот всем необходимым.

«Комплектующие будут поставляться в России благодаря параллельному импорту. т. е. у «боингов» и «аэробусов» никто разрешения спрашивать не будет, просто купим всё, что надо, где-нибудь в Иране. Так что санкции нам побоку», — указывает Ринат А.

Нашлись и те, кто уверены, что руководство России должно компенсировать всё, чего лишилась страна в результате кражи нашей собственности коллективным Западом.

«Пора уже все активы иностранных компаний и корпораций, вплоть до недвижимости и складов, национализировать!» — пишет Volshebnik G.

«Надо перевести в российскую юрисдикцию все иностранные заводы и фирмы, находящиеся на территории России. Надо всегда поступать зеркально», — считает Сергей Щ.

Напомним, 30 марта на официальном сайте авиакомпании «Россия» была опубликована информация, согласно которой фирма приняла решение перевести весь свой флот в российскую юрисдикцию для организации бесперебойного авиационного сообщения с отдаленными регионами.