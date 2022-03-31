В США сторонники Демократической партии хотят продолжать носить маски для защиты от коронавируса, несмотря на то, что большинство американцев против этой идеи. Согласно данным опроса, проведённого Университетом Монмут, 60% демократов поддерживают идею продления приказа о ношении масок и соблюдении дистанции в общественных местах, тогда как среди республиканцев таковых лишь 12%. В целом опрос показал, что спустя два года после начала пандемии лишь 34% граждан хотят носить маски, в то время как 62% выступают против этого. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Они начали с двух недель, чтобы сгладить кривую, а теперь, спустя более чем два года, мы должны опять ограничить наши свободы после того, как правительство обнаружило, что большинство людей охотно позволяют управлять собой», — негодует Mowerman.

«Демпартия стала партией контроля. Они хотят контролировать нашу вакцинацию, то, что вы можете или не можете видеть в интернете, чему учат ваших детей, какую машину вы можете водить, как вы можете общаться в обществе. Короче говоря, демократы движутся в тоталитарном направлении. Америка должна остановить их», — призывает bobby118.

«Им это нужно для осенних выборов. Вот оно. Запереть всех и провести массовое голосование по почте снова… О, вау, посмотрите на это, голубая волна. Кто бы мог подумать», — отвечает idiocracy.

«Я думаю, что американцы уже знают, что делать, мы САМИ знаем. Если вы хотите носить маску, носите ее и отступайте от тех, кто ее не носит, и наоборот», — советует SeekHim.

Tim Dennell Люди в масках. Великобритания

«Им понадобился ковид, чтобы избавиться от Трампа. Демщики надеются, что голосование по почте поможет им в ноябре. Без этого им конец. Конечно, они хотят, чтобы люди продолжили сидеть дома», — считает dis-qusted.

«Я пользуюсь общественным транспортом и устал от необходимости надевать маску, когда никто не должен этого делать за рулем автомобиля, и даже заходя в магазин, я не обязан ее надевать. И в магазинах всегда больше народу, чем в автобусе. Это продолжается уже слишком долго!» — восклицает speakerofthetruth741.

«Я впервые за два года полетел на самолете. Я ходил по аэропорту без маски, в то время как остальные 99,5% ходили в масках. Овцы все пялились, а я чувствовал себя королем», — рассказывает swampfox72315.

«Нет ничего удивительного в том, что большинство демократов поддерживают мандаты. Они купились на ложь, распространяемую этой администрацией. Они не верят в основные законы или науку. Хотя нет, они верят только когда это выгодно им самим», — отмечает greg3951264.

«Пару месяцев назад был в Анн-Арборе, штат Мичиган, и практически все были в масках — даже в собственных автомобилях. Практически каждый бизнес требовал их наличия, несмотря на то, что приказ на уровне штата истек в июле», — рассказывает washingtondemocrats_r_iconoclasts.

«Разве мы не можем просто дать демократам бейсболку с логотипом маски. Давайте посмотрим правде в глаза, никакая наука не оправдывает маску, и никто из этих демократов, требующих масок, не носит маски K95 и не меняет их каждые четыре часа. Таким образом, ношение маски — это просто личная наклейка на бампере с надписью «Я — демократ», — размышляет black_coffee.