Власти Украины пытаются повлиять на результаты парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся 3 апреля. Об этом 30 марта заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кабан

«Ситуация такова, что несколько дней назад глава МИД Украины позвонил в посольство Украины в Будапеште, чтобы обсудить возможность их влияния на результаты венгерских выборов», — сказал он.

Читайте также: Венгрия обвинила Украину в попытках повлиять на результаты выборов

Заявление главы дипломатии Венгрии обсудили читатели телеграм-каналов «Запрещённая Украина», «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7» и «Радио Стыдоба».

«Это только начало раздоров в ЕС», — отреагировал «В этот день».

«В мире становится всё интереснее и интереснее…» — добавил Kotya.

«Венгрии стоит задуматься. Похоже, что США через Украину копают под Орбана и его партию. Хотят своих марионеток более управляемых посадить на его место», — написал Fantom-Z-022.

«Ну либо Украина решила потеснить США на посту хозяина мира», — с юмором ответил ему (Fantom-Z-022) Mika A.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Погремушка

«Им (Украине), видимо, точно не нужно Закарпатье», — с сарказмом отметил Denis.

«А вот за это и Ужгород заберут», — пишет Алексей.

«Они (представители киевского режима — О. П.) только клянчить могут и требовать… Как будто им кто-то что-то должен… А отвечать за свои слова и действия не умеют, сразу в умалишенных превращаются», — комментирует новость Irina.

«[Украинцам] сказали «фас», они гавкают. Дядя Сэм не дремлет», — отметила Nina.

«Ну это явно не Украина вмешивается, а… [американцы]», — отметила Marika C.

«Зачем венграм менять власть, если сейчас она у них хорошая и у них всё есть? Зачем им эта оппозиция? Чтобы жить потом без газа и с продуктовыми карточками?» — недоумевает в свою очередь Anna R.

«Им-то менять не надо. Но есть ЕС и… [американцы]. И этим нужен свой человек у власти в Венгрии. В общем, ждем там белорусский август 2020-го», — ответил ей (Anna R.) один из комментирующих.

«Они (украинская власть — О. П.) у себя докоординировались, что страну скоро… [потеряют] и в Венгрию полезли… циркачи, однако», — пишет Александр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шут

«А вот венгры касательно Украинушки никакими иллюзиями давно не страдают», — добавил Vasily A.

«У венгров тут свои счёты с украинцами из-за притеснения венгерского населения в Закарпатье. Плюс Зеля (Зеленский — О. П.) наехал на них, что они оружие не поставляют, венграм, мягко говоря, очень это не понравилось, т. к. они гуманитарно очень много помогают», — добавила Tatiana.

«Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев в попытке повлиять на запланированные на воскресенье парламентские выборы. Дмитрий Кулеба назвал это чушью и обвинил венгра в намерении разрушить их отношения, которые они так долго выстраивали.

«Если орден от Лаврова для него важнее, чем отношения со мной, то стоит так прямо и сказать», — сказал он.

Кулеба ревнует, что ли?» — с сарказмом подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Читайте также: Сеть: «Хватит общаться с клоуном!» — Орбан ответил на обвинения Зеленского