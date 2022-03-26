26 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Оксана Переможенко, , 20:28 — REGNUM Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на обвинения президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украинская точка зрения совершенно понятна: они просят вмешательства НАТО… поставок оружия. Однако мы не украинцы, не русские — мы венгры… На вопрос «на чьей стороне выступает Венгрия?» ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии… Хотим обеспечить, защитить собственные национальные интересы», — сказал политик в интервью каналу М1.

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Заявление главы венгерского правительства обсудили читатели телеграм-каналов «Open Ukraine / УКРАИНА» и «Отряд Ковпака». В целом многие позитивно оценили слова Орбана, поддержав венгерского политика.

«Мы не украинцы, не русские — мы венгры… На вопрос «на чьей стороне выступает Венгрия?» ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии». Так Виктор Орбан ответил на критику Зеленского по поводу позиции Будапешта. Человеку, работающему в колониальной администрации трудно понять такую аргументацию», — пишет автор телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА».

Виктор Орбан Официальное интернет-представительство президента России

«Хоть один нормальный человек при власти», — отреагировал Hawk.

«Все бы так сказали, давно бы уже всё закончилось», — добавил Сергей.

«Вот президент, который думает о своих гражданах», — отметила Ольга.

«Хоть кто-то думает о своей стране», — прокомментировала новость Anastasia.

«Адекватная позиция, все б ее придерживались в ЕС», — написала Элис.

«Логика здорового человека», — добавил Владимир М.

«Клоуну (речь о Владимире Зеленском — О. П.)… [плевать] на народ Украины, а тут хотят, чтоб он венгров понял??? Вообще хватит общаться с клоуном на заседаниях и отвечать ему. Игнорьте, как укроботов», — призвала Татьяна У.

Клоун Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Странно, что его еще не облили помоями какими-нибудь. Молодец мужик. Патриот своей страны», — отреагировал «Максимыч».

«Венграм повезло!» — считает Мария.

«Вот наконец хоть кто-то задумался, какой стране он служит», — подчеркнула Viktori.

«Если бы Зеленский был на стороне Украины, он выполнял бы минские соглашения или хотя бы капитулировал 24 февраля и просил переговоров», — пишет «Имя».

«Хоть кто-то трезвый в западном притоне», — не выдержал Vиталий Z.

«Правильно расставил приоритеты! И нам нужно научиться делать всё только для своего народа», — отреагировала Зульфия.

«Жаль, что мало таких, как Орбан», — подытожила Наталия.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский упрекнул Венгрию в том, что венгерская сторона выступает против расширения антироссийских санкций на энергетический сектор, не поставляет Киеву оружие и не разрешает его транзит через свою территорию.

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