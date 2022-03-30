Заявление начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева о том, что сдавшиеся в плен украинские военные рассказали, что национальным батальонам Украины приказали готовить постановочные видео о массовых убийствах мирных жителей якобы руками российских военнослужащих, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 30 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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«Чего ещё можно ожидать от тех, кто потерял человеческий облик?» — пишет Дмитрий Ю.

Многие пользователи пришли к выводу, что, зная о такой нацистской стратегической программе, российскому руководству стоит прекратить налаживать контакт с властями на Украине.

«Ну, вот вам очередное доказательство ублюдочности этой бандеровской власти. А ещё с ними какие-то переговоры ведут. Тьфу! Я не понимаю, зачем с бешеными волками разговаривать человеческим языком», — написала Евгения Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Некоторые комментаторы отмечают, что неонацисты взяли на вооружение ту же методику, какую в информационном пространстве во время Второй мировой войны использовала нацистская Германия.

«Укры действуют по завету Геббельса. Они пытаются уничтожить правду, чтобы никто не мог быть авторитетом, или чтобы все друг другу не доверяли. Цель — посеять смуту, как у себя на Украине, так и в России. Неонацистам плевать на своё население, они людей на протяжении восьми лет с ума сводили. Поэтому они не боятся использовать ковровые информационные бомбардировки», — поделился своим мнением Андрей М.

Часть людей полагает, что подобные фейки рассчитаны только на потерявших последние крупицы сознания украинских жителей.

«Там, на Украине ещё разгоняют новость, мол, пытки и убийства российских военнослужащих бандеровцами — это смонтированные видео, по приказу Минобороны РФ, конечно же. Мол, перехватили этот приказ, в котором говорится о том, что надо делать такие постановки с целью дискредитации. Мне вот просто интересно, а какой процент интеллекта у человека должен быть, чтобы поверить в подлинность картинки в интернете? У нас же государственные документы сразу в социальные сети выгружают, а секретные — с пометкой «Срочно!» — написал Василий С.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина создавала и использовала фейки против России сразу же после майдана в 2014 году.

«Да они эти постановки с первых дней спецоперации настругали сотнями. Более того, ещё с 2014 года чуть ли не каждый день Украина пыталась выдать каждый чих за агрессию российских войск. Им не привыкать. В изготовлении фейков Украина обрела мастерство», — указывает Максим П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артист

Нашлись и те, кто уверены, что сознание украинского населения полностью расколото и только успешное завершение военной спецоперации России на Украине положит конец мучениям людей, долгие годы находящихся под нацистской оккупацией.

«Они больные люди, как сектанты. Им дерьмо в уши вливали много лет и до сих пор вливают. Пропаганда русофобии на протяжении восьми лет — и новое поклонение готово воспевать нацистский режим. Это всё, чему их учили эти годы. Но мне их не жалко уже. Нам пора уже нести возмездие в полную силу. Хватит цацкаться», — считает Карина К.

Напомним, 29 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что сдавшиеся в плен украинские военные рассказали, что национальным батальонам Украины приказали готовить постановочные видео о массовых убийствах мирных жителей якобы руками российских военнослужащих.