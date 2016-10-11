На рассмотрение спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 марта было вынесено две резолюции по гуманитарной ситуации на Украине. Первая, подготовленная Францией и Мексикой, содержала призыв к России немедленно прекратить специальную военную операцию, вторая (авторства ЮАР) такого призыва не содержала и была сфокусирована исключительно на гуманитарных вопросах — оказании помощи и создании гуманитарных коридоров.

Голосование по резолюциям, как диктует Устав ООН, должно было проходить в порядке их внесения на рассмотрение, отмечает ТАСС. После того как Генассамблея приняла франко-мексиканский вариант, постпред Украины Сергей Кислица заявил, что ЮАР формально не запрашивала голосования, как это предусмотрено процедурой. В этой ситуации вопрос о проведении голосования был вынесен на отдельное рассмотрение. 50 стран выступили за голосование по проекту ЮАР, 67 выступили против, 36 воздержались. ГА ООН рассматривать документ не стала. Россия и Китай выступили за голосование по резолюции, США, Великобритания и Франция — против. Рассмотрение проекта поддержала также Бразилия, проголосовали против такие страны, как Германия, Турция, Израиль, Молдавия, Грузия и Венгрия. Индия воздержалась.