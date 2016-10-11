В Минобороны России сообщили о подвиге майора Виталия Сипливого
О героических действиях заместителя командира батальона, майора Виталия Сипливого в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины сообщили 29 марта в Минобороны РФ.
Минобороны РФ показало удар Ми-28н по бронетехнике ВСУ
Министерство обороны России 29 марта опубликовало видео уничтожения бронетехники вооружённых сил Украины.
Артиллерия украинских войск обстреляла Донецк
Вооружённые силы Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 29 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
В Минобороны РФ рассказали о подвиге командира взвода Вячеслава Водяного
О героических действиях командира взвода лейтенанта Вячеслава Водяного в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины рассказали 29 марта в Минобороны РФ.
Командующий войсками ЦВО вручил награды военнослужащим
В подразделениях Вооружённых сил РФ, действующих на черниговском направлении, состоялось вручение государственных наград, сообщает 29 марта Министерство обороны России.
Число прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса выросло почти до 490 тыс.
Многотысячные акции в поддержку ВС РФ на Украине прошли в Латакии и Тартусе 28 марта. Только в Латакии участие в акции приняли около 5 тыс. человек, в городе Тартус — около 10 тыс. человек.
Писатель Олег Рой обнародовал письмо в поддержку президента России
Письмо в поддержку президента России Владимира Путина на фоне спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины опубликовал 29 марта на своей странице в соцсети «ВКонтакте» российский писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель, член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой.
На рассмотрение спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 марта было вынесено две резолюции по гуманитарной ситуации на Украине. Первая, подготовленная Францией и Мексикой, содержала призыв к России немедленно прекратить специальную военную операцию, вторая (авторства ЮАР) такого призыва не содержала и была сфокусирована исключительно на гуманитарных вопросах — оказании помощи и создании гуманитарных коридоров.
Голосование по резолюциям, как диктует Устав ООН, должно было проходить в порядке их внесения на рассмотрение, отмечает ТАСС. После того как Генассамблея приняла франко-мексиканский вариант, постпред Украины Сергей Кислица заявил, что ЮАР формально не запрашивала голосования, как это предусмотрено процедурой. В этой ситуации вопрос о проведении голосования был вынесен на отдельное рассмотрение. 50 стран выступили за голосование по проекту ЮАР, 67 выступили против, 36 воздержались. ГА ООН рассматривать документ не стала. Россия и Китай выступили за голосование по резолюции, США, Великобритания и Франция — против. Рассмотрение проекта поддержала также Бразилия, проголосовали против такие страны, как Германия, Турция, Израиль, Молдавия, Грузия и Венгрия. Индия воздержалась.
Сегодня, 29 марта, Совет Безопасности ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Консультации инициировали Франция и Мексика. Заседание начнется в 22:00 мск.
Песков оценил вероятность отправки российских войск в страны НАТО
Россия не собирается наносить удары по странам — членам Североатлантического альянса. Также в планах Москвы нет и намерения вторгаться на их территории. Об этом в интервью американскому телеканалу PBS заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сегодня, 29 марта, президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает на новую телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщила официальный представитель французского МИД Анн-Клэр Лежандр, Макрон рассчитывает обсудить с Путиным детали планируемой гуманитарной операции по эвакуации людей из Мариуполя при участии Греции и Турции.
Чего ждать от переговоров Россия — Украина в Стамбуле?
Переговоры Россия — Украина в Стамбуле будут проходить на фоне продолжающейся специальной военной операции. Турецкие эксперты со ссылкой на свои дипломатические источники утверждают, что стороны в первую очередь «договорятся о прекращении огня». Посмотрим.
Сегодня, 29 марта, в Стамбуле состоится очередной раунд переговоров делегаций России и Украины. Стороны встретятся очно впервые с переговоров в Брестской области Белоруссии 7 марта.
Не можем сдержать цунами, но справимся с его последствиями — о спецоперации
Спецоперация России по просьбе республик Донбасса нужна в том числе для того, чтобы предотвратить навязывание нашей стране новых правил извне, считает руководитель языковой школы Биробиджана, предприниматель Татьяна Сытник.
Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину доставлено 5 тыс. 708,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 676 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки — 21 в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Киевской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 300,3 тонны продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов.
В Совфеде заявили об отсутствии у Зеленского власти на Украине
Украина не находится под управлением её президента Владимира Зеленского, заявил 29 марта сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
В США назвали Россию и Китай факторами нестабильности в Западном полушарии
Деятельность России и Китая является фактором нестабильности в Западном полушарии. Об этом на слушании в подкомитете по вопросам новых угроз и возможностей Сената США, в ходе которого обсуждались проблемы в сфере безопасности, заявили представители Пентагона.
В ООН призвали расследовать случаи пыток военнопленных на Украине
С призывом к России и Украине провести расследование в связи с опубликованными в сети интернет записями пыток российских военнопленных украинскими боевиками обратилась Организация Объединённых Наций (ООН). Об этом 28 марта заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер в эфире телеканала CNN.
Жители Алтайского края поддержат Донбасс продовольствием
В Алтайском крае сбор гуманитарных грузов в помощь Донбассу ведется по нескольким направлениям — от предприятий, общественных организаций, граждан, об этом было сказано на аппаратном совещании регионального правительства.
«Инициатив много, они самые разные. Кто-то хочет помочь военным, кто-то — беженцам, которые оказались на территории России, кто-то — мирным людям на Украине. Возможно, кто-то хочет помочь конкретным жителям, конкретным населенным пунктам», — сказал губернатор региона Виктор Томенко.
ООН призвала расследовать ситуацию с пытками российских военнопленных
Расследовать ситуации с видеозаписью, на которой запечатлены факты жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских военных, призвала Россию и Украину Организация Объединённых Наций (ООН). Об этом 28 марта заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер в эфире телеканала CNN.
Украинские войска обстреляли Горловку
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 29 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.