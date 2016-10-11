29 Марта
 
9:04

В Минобороны России сообщили о подвиге майора Виталия Сипливого

О героических действиях заместителя командира батальона, майора Виталия Сипливого в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины сообщили 29 марта в Минобороны РФ.

9:04

Минобороны РФ показало удар Ми-28н по бронетехнике ВСУ

Министерство обороны России 29 марта опубликовало видео уничтожения бронетехники вооружённых сил Украины.

8:56

Артиллерия украинских войск обстреляла Донецк

Вооружённые силы Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 29 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

8:56

В Минобороны РФ рассказали о подвиге командира взвода Вячеслава Водяного

О героических действиях командира взвода лейтенанта Вячеслава Водяного в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины рассказали 29 марта в Минобороны РФ.

8:53

Командующий войсками ЦВО вручил награды военнослужащим

В подразделениях Вооружённых сил РФ, действующих на черниговском направлении, состоялось вручение государственных наград, сообщает 29 марта Министерство обороны России.

8:51

Число прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса выросло почти до 490 тыс.

8:50

Многотысячные акции в поддержку ВС РФ на Украине прошли в Латакии и Тартусе 28 марта. Только в Латакии участие в акции приняли около 5 тыс. человек, в городе Тартус — около 10 тыс. человек.

8:46

Писатель Олег Рой обнародовал письмо в поддержку президента России

Письмо в поддержку президента России Владимира Путина на фоне спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины опубликовал 29 марта на своей странице в соцсети «ВКонтакте» российский писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель, член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой.

8:45

На рассмотрение спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 марта было вынесено две резолюции по гуманитарной ситуации на Украине. Первая, подготовленная Францией и Мексикой, содержала призыв к России немедленно прекратить специальную военную операцию, вторая (авторства ЮАР) такого призыва не содержала и была сфокусирована исключительно на гуманитарных вопросах — оказании помощи и создании гуманитарных коридоров.

Голосование по резолюциям, как диктует Устав ООН, должно было проходить в порядке их внесения на рассмотрение, отмечает ТАСС. После того как Генассамблея приняла франко-мексиканский вариант, постпред Украины Сергей Кислица заявил, что ЮАР формально не запрашивала голосования, как это предусмотрено процедурой. В этой ситуации вопрос о проведении голосования был вынесен на отдельное рассмотрение. 50 стран выступили за голосование по проекту ЮАР, 67 выступили против, 36 воздержались. ГА ООН рассматривать документ не стала. Россия и Китай выступили за голосование по резолюции, США, Великобритания и Франция — против. Рассмотрение проекта поддержала также Бразилия, проголосовали против такие страны, как Германия, Турция, Израиль, Молдавия, Грузия и Венгрия. Индия воздержалась.

8:44

Сегодня, 29 марта, Совет Безопасности ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Консультации инициировали Франция и Мексика. Заседание начнется в 22:00 мск.

8:43

Песков оценил вероятность отправки российских войск в страны НАТО

Россия не собирается наносить удары по странам — членам Североатлантического альянса. Также в планах Москвы нет и намерения вторгаться на их территории. Об этом в интервью американскому телеканалу PBS заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

8:41

Сегодня, 29 марта, президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает на новую телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщила официальный представитель французского МИД Анн-Клэр Лежандр, Макрон рассчитывает обсудить с Путиным детали планируемой гуманитарной операции по эвакуации людей из Мариуполя при участии Греции и Турции.

8:39

Чего ждать от переговоров Россия — Украина в Стамбуле?

Переговоры Россия — Украина в Стамбуле будут проходить на фоне продолжающейся специальной военной операции. Турецкие эксперты со ссылкой на свои дипломатические источники утверждают, что стороны в первую очередь «договорятся о прекращении огня». Посмотрим.

8:38

Сегодня, 29 марта, в Стамбуле состоится очередной раунд переговоров делегаций России и Украины. Стороны встретятся очно впервые с переговоров в Брестской области Белоруссии 7 марта.

8:36

Не можем сдержать цунами, но справимся с его последствиями — о спецоперации

Спецоперация России по просьбе республик Донбасса нужна в том числе для того, чтобы предотвратить навязывание нашей стране новых правил извне, считает руководитель языковой школы Биробиджана, предприниматель Татьяна Сытник.

8:36

Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину доставлено 5 тыс. 708,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 676 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки — 21 в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Киевской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 300,3 тонны продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов.

8:34

Выступление начальника Национального центра управления обороной Российской Федерациигенерал-полковника Михаила Мизинцева (21:30, 28 марта 2022 г.)

8:29

Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине. © Министерство обороны России

8:21

В Совфеде заявили об отсутствии у Зеленского власти на Украине

Украина не находится под управлением её президента Владимира Зеленского, заявил 29 марта сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

8:21

В США назвали Россию и Китай факторами нестабильности в Западном полушарии

Деятельность России и Китая является фактором нестабильности в Западном полушарии. Об этом на слушании в подкомитете по вопросам новых угроз и возможностей Сената США, в ходе которого обсуждались проблемы в сфере безопасности, заявили представители Пентагона.

8:19

В ООН призвали расследовать случаи пыток военнопленных на Украине

С призывом к России и Украине провести расследование в связи с опубликованными в сети интернет записями пыток российских военнопленных украинскими боевиками обратилась Организация Объединённых Наций (ООН). Об этом 28 марта заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер в эфире телеканала CNN.

8:16

Жители Алтайского края поддержат Донбасс продовольствием

В Алтайском крае сбор гуманитарных грузов в помощь Донбассу ведется по нескольким направлениям — от предприятий, общественных организаций, граждан, об этом было сказано на аппаратном совещании регионального правительства.

«Инициатив много, они самые разные. Кто-то хочет помочь военным, кто-то — беженцам, которые оказались на территории России, кто-то — мирным людям на Украине. Возможно, кто-то хочет помочь конкретным жителям, конкретным населенным пунктам», — сказал губернатор региона Виктор Томенко.

8:11

ООН призвала расследовать ситуацию с пытками российских военнопленных

Расследовать ситуации с видеозаписью, на которой запечатлены факты жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских военных, призвала Россию и Украину Организация Объединённых Наций (ООН). Об этом 28 марта заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер в эфире телеканала CNN.

8:08

Украинские войска обстреляли Горловку

Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 29 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.