Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить использование буквы Z в качестве символа поддержки специальной военной операции России на Украине. Об этом, как сообщает 29 марта ИА Красная Весна, политик написал в своем микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

Министр призвал «все государства ввести уголовную ответственность» за использование символа Z в качестве поддержки специальной военной операции России.

Требование главы украинской дипломатии обсудили читатели телеграм-каналов «Запрещённая Украина» и «Радио Стыдоба». Многие участники обсуждения критически отнеслись к призыву украинского дипломата.

Официальное интернет-представительство президента Украины Дмитрий Кулеба

«Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество запретить букву Z. Президент Еленский одобряет?» — иронизирует автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Это же шутка? Ну шутка же ведь? Ну скажите, что он шутит. Скажите!» — с юмором отреагировал один из участников обсуждения.

«Он (Зеленский. — М. Р.) уже согласен наКевенского», — шутит Александр Г.

«Нужно всю страну 404 (Украину. — М. Р.) запретить», — добавил М. С.

«И V!!! Ладимир Еленский не против», — иронизирует Алекс.

«Горжусь их правителями, класс», — смеется один из комментирующих.

«А если Россия начнет рисовать на боевой технике весь латинский алфавит?» — задался вопросом В. А.

«Маразм крепчает», — отметила Анечка.

«Я представляю все европейские языки без Z и V», — смеется Ярославъ Артёмовичъ С.

«Ну и N запретить! Если её повернуть на 90 градусов против часовой стрелки — получиться Z!» — отметил Valeriy.

«Идиотизм крепчает, что ещё сказать?» — отреагировала Tatiana Z.

«Может, им все буквы еще из алфавита убрать?» — пошутила Ксюша.

«Алфавит большой, мы же можем и другие буквы по назначению применить. И что они будут делать?» — с сарказмом поинтересовалась Ирина.

«Пусть сразу все алфавиты латинские отменяют, в каменном веке они так и так без надобности. Путин и тут им свинью подложил. Нет, чтобы кириллицей пользоваться! Опять самим себе санкционное харакири придётся делать…» — не без юмора добавила Elena M.

«Интересно, как иностранные СМИ будут тогда фамилию Зеленский и имя Владимир писать? Через какие буквы», — иронизирует Ксюша.

«Ждем, когда они небо запретят, так как оно голубого цвета, а голубой только их цвет», — с сарказмом добавила Светлана Т.

«Запикивать будут по телеку эту букву?» — смеется ΛAΔ.

«Запретить символы U, S, A», — призвал Ivan F.

«Боже, как это все развидеть?.. [Они]… запрещают буквы, но не запрещают фашизм и свастику», — подытожила Nata V.

Напомним, с самого начала специальной военной операции в интернете появились кадры передвижения российской военной техники с буквой Z, нанесенной на борта техники. Впоследствии многие жители России и за рубежом стали применять этот символ, выражая таким образом поддержку специальной военной операции России на Украине.