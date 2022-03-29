Известие о том, что в ходе торгов 29 марта 2022 года курс доллара упал ниже 90 рублей (впервые с 28 февраля), активно обсуждают в Сети. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

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«Урааа! Наконец-то все возвращается на свои места. Спасибо правильно принятому решению наших властей», — отмечает Марина Лебедева.

«Это только начало. А товарисчи еще даже не начали платить рублями», — считает Дмитрий Маркин.

«И где все те эксперты, которые говорили, что евро будет по 200? У них траур», — спрашивает Валентин Одинцов.

«Ждем комментариев экспертов по экономике, которые кричали о том, что Россия будет доллары по 300 рублей покупать. Что-то рубль только крепнет. Особенно после заявления о газе за рубли», — поддержала тему Валерия Кузнецова.

«Стремительного ему падения и на очень долго», — пожелала Любовь доллару.

«Недолго санкции играли, недолго Байден танцевал», — иронизирует М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Надо продолжать спецоперацию и не смотреть на курс доллара! Никаких полумер!» — призывает другой участник обсуждения.

«Газ за рубли, действует неплохо», — считает Евгений Крунский.

«А что такое доллар?» — смеётся Геннадий.

«Доллар — грязная, зелёная, вонючая бумажка», — ответил Антон Лихачёв.

«Может, скоро как туалетная бумага сойдет?» — предложил Рафис Марданшин.

«Один доллар — один рубль» — развивает тему Ольга.

«А какой курс будет, когда пойдут первые транши в рублях за газ? Доллар грохнется неожиданно и быстро», — прогнозирует Виталий Т.

«Надо ещё пшеницу и уголь за рубли продавать, и тогда этот доллар дешевле воды станет», — предлагает Роман.

«Раньше Путину нельзя было это сделать! Всё поддерживали американские фантики», — поделился мнением Василий Посмертный.

«Курс доллара упал и… умер», — добавил Артур Зорин.

«Надо всё продавать за рубли, мы могли всё, пускай теперь уважают и наш рубль. Хватит уже», — соглашается Елена.

«Да! Зря олигархи свои миллиарды долярами зарабатывали, теперь у слесарей и поваров, учителей взаймы рубли просить будут!» — иронизирует Алексей Стругов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 29 марта валюта продолжила дешеветь, следует из данных Московской биржи. Курс доллара оказался менее 85 рублей. Евро оказался дешевле 94 рублей.

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