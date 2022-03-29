Кемеровская область, 21 февраля, 2007, 15:42 — ИА Регнум. В сибирских филиалах "Евраза" (ОАО "ЗСМК", ОАО "НКМК", ОАО " Евразруда ") закончена ликвидация последствий метели, обрушившейся на юг Кузбасса в ночь с 19 на 20 февраля. Скорость ветра доходила до 28 метров в секунду.

Утром 20 февраля управления железнодорожного транспорта Западно-сибирского металлургического комбината и Новокузнецкого металлургического комбината (ОАО "ЗСМК" и ОАО "НКМК") для очистки от снега железнодорожных путей, стрелочных переводов на станциях предприятий, на территориях, прилегающих к цехам, переездах, подъездных путях вывели практически весь парк снегоуборочной техники - тракторы-щетки, грейдеры, снегоуборочные машины, бульдозеры и погрузчики.

По информации пресс-службы " Евраз Груп ", на предприятиях рабочий режим транспорта по грузоперевозкам и обеспечению цехов подвижным составом под погрузку готовой продукции, транспортировке грузов между станциями не был нарушен.

Помимо этого, особенно обильный снегопад и усиление ветра были в Горно-Шорском филиале. Здесь на расчистку подъездных путей к производственным объектам и железнодорожных путей были направлены двадцать человек из разных подразделений филиала. В Тейском и Ирбинском филиалах снегопад вызвал трудности в движении БелАЗов, в связи с этим на линию были выведены дополнительные машины. Все предпринятые меры позволили филиалам избежать срыва производственных заданий и планов по отгрузке концентрата.

В пресс-службе пояснили, что всю текущую неделю подразделения предприятий будут работать в режиме повышенной готовности, так как по прогнозу синоптиков вновь ожидаются метели.