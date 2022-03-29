Реакцию в интернет-сообществе вызвало заявление бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о том, что его вызвали для составления протокола по поводу дискредитации Вооружённых сил РФ. Вероятно, к этому привёл «лайк» бывшего градоначальника под постом, воспевающим украинский неонацистский батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), автор которого также желает смерти военнослужащим Российской Федерации. Граждане выразили своё мнение об этом 29 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Уильям Хогарт. Карьера мота. В тюрьме. 1735

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

»Туда ему и дорога!» — написал Андрей С.

Многие пользователи не были удивлены, что активность бывшего мэра Екатеринбурга в социальных сетях привлекла внимание правоохранительных органов.

«А не надо было молиться за неонацистов из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хочешь врагов человечества лайкать, свою страну в спину бить и спокойно при этом по улице гулять? Не дождёшься», — обращается Павел И.

Некоторые комментаторы отмечают, что за последнее время очень много некогда сторонников бывшего градоначальника Екатеринбурга стали обращать внимание на антигосударственную деятельность этого персонажа.

Egd.ru Евгений Ройзман

«Был когда-то хороший человек, но потом начал открыто нацистов защищать. Ну… за что боролся, как говорится», — отмечает Marina L.

«Этот пёс за последние восемь лет столько наговорил, что за такое в США ему бы давно уже грозила тюрьма», — поделился своим мнением Vazuns T.

Часть людей разрывается: какое же наказание должно настигнуть Ройзмана, если выяснится, что он действительно поддержал украинских неонацистов и убийства российских военнослужащих.

«Пусть валит отседова. Хотя лучше — в тюрьму. Этот кусок известной массы на голубом глазу утверждал, что фашистов на Украине нет, и они там все пушистые. Вот пусть теперь в тюрьме ему глаза прочистят», — пишет Сергей М.

«Ему надо устроить экскурсию в Донбасс на недельку без охраны. Показать вживую замученных людей, детей, стариков», — считает Вероника Е.

Ряд пользователей указывает на то, что специальная военная операция России на Украине заставляет предателей внутри страны проявлять себя во всей красе.

«Вообще давно пора разобраться с пятой колонной, нам достаточно примера Украины. Всех предателей следует отстранить от должностей и к Навальному за компанию», — указывает Жанна Ш.

«Ох, Жека, завела тебя куда-то не туда кривая политическая дорожка. Хотел быть рубахой-парнем, своим из Екатеринбурга, но задний привод дал о себе знать. В итоге оказался среди предателей, которые кучкуются у отхожего места. Пока русские воины бьются с нацистской гадиной, ты торгуешь своим либероидным телом на потеху своим кураторам. Даже ненависти к тебе никакой нет, просто стыдно жить с тобой в одном городе. Хотя, может быть, ты вскоре освободишь Город трудовой доблести от своего присутствия — по стране покатаешься, Магадан посмотришь», — написал Михаил М.

Напомним, 28 марта бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман написал в своём Telegram-канале о том, что его вызвали для составления протокола по поводу дискредитации Вооружённых сил РФ. Ранее член Общественной палаты РФ Максим Григорьев призвал главу СКР проверить «поддержку», которую выразил Ройзман под постом, воспевающим украинский неонацистский батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), автор которого также желает смерти военнослужащим Российской Федерации.