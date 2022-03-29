Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что российские ведомства и Газпром сейчас обсуждают детали перевода оплаты за газ, поставленный в недружественные страны, при этом бесплатных поставок осуществляться не будет, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 29 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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"Правильно сказал Песков. Кто не согласен, пусть идёт лесом», — считает Валентин О.

Многие пользователи крайне обрадовались, услышав от представителя Кремля столь чёткую позицию относительно возможности для недружественных стран получить российских газ в обход оплаты в рублях.

«Красава! Пусть с Западом друг дружке по очереди газ перепродают и греются», — пишет Михаил В.

Некоторые комментаторы отмечают, что было бы очень странно, если бы Россия продолжала гнать газ в недружественные страны, которые не только отказываются платить за него в рублях, но и вообще отказываются вносить за него оплату, рассчитывая, что русские не рискнут перекрыть трубу.

«Ну, а с какого такого перепуга мы что-то бесплатно должны поставлять?! Это наш газ! Не нравится — гуляйте!» — написала Любовь М.

Government.ru Добыча газа

«Наконец-то наши власти за ум взялись. Пора жить достойно, а не плясать под их долларовые дудки», — указывает Андрей К.

Часть людей полагает, что Россия может ставить ещё более жёсткие условия. К примеру, граждане предлагают запретить поставки газа в недружественные страны до тех пор, пока резервы Банка России не будут разморожены на их территории.

«Этот газ вообще не надо туда предоставлять, пока европейцы активы не разморозят нашего Центробанка. А то мы торгуем с теми, кто наши деньги ворует», — отмечает Артём М.

Ряд пользователей указывает на то, что, помимо прочего, можно ещё и выставить особенно высокий ценник на газ для недружественных России стран.

«Помимо оплаты в рублях, нужно цены такие влупить на весь наш экспорт, чтобы убытки от введённых антироссийских санкций покрывали, все наши потери», — поделился своим мнением Глеб И.

Нашлись и те, кто отметили, что Запад рассчитывал прогнуть Россию и использовать её в качестве сырьевого придатка, но реальность оказалась сурова по отношению к зарвавшимся русофобам.

Nato.int Саммит НАТО в Брюсселе. 2022

«Россия приобретала и доллары, и евро, в этом не было проблем. Теперь Запад украл эти доллары и евро без всяких на то оснований. Эти платёжные активы превратили в пустые бумажки сами США и ЕС, так чему теперь удивляетесь? США и ЕС обнулили для России и доллары, и евро, а также решили, что они даром будут получать российский газ. Платите в рублях! Иначе останетесь без газа!» — предупреждает Лариса Д.

«А вот всё понять не могу: у нас Европа, что, хотела и рыбку съесть, и никакие при этом издержки не понести? Пусть не думает, что им всё можно и за это ничего не будет. За то, что они получают, в любом случае придётся платить, в любом случае и при любом раскладе», — пишет Геннадий К.

Напомним, 28 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что российские ведомства и Газпром сейчас обсуждают детали перевода оплаты за газ, поставленный в недружественные страны, при этом бесплатных поставок осуществляться не будет.