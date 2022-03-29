Короткая фраза пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова «Нет оплаты — нет газа» получила широкий общественный отклик. Люди смеются, что теперь Евросоюз введёт санкции против фильма «Бриллиантовая рука», где есть знаменитая фраза «А если не будут брать, тогда отключим газ». Её народ уже актуализировал: «Распространите рубли среди жильцов Евросоюза, а если не будут брать, тогда отключим газ». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии в Сети.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

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«Интересно. Газ за рубли ЕС покупать не будет, а спрос на рубли о-го-го. Биржа уже 87,5 рублей за доллар», — отметил в своём телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский.

«Коротко и ясно. Не дойдёт через голову, дойдёт через ж… которой будет холодно», — заметил Л.

«А что? Могло быть иначе? На что они надеялись, начав с воровства наших золотовалютных активов. Теперь только так! Рубли есть? Есть газ! Нет? Тогда холодно», — поддерживает Руслан Мамлеев.

«Если я правильно понимаю, сейчас оплата за газ поступает в долларах на те счета, которые заморожены. Более того, были заявления об их конфискации Европой. Варварским способом отжали деньги и продолжают это делать, но газ хотят получать законно по договору (по сути, бесплатно)? Что, по расчётам Европы, мешает Москве остановить поставку газа?» — спрашивает Laravel Coder.

«Наконец-то заявили прямо — не будете платить нам нашими, пересядете на велосипеды! А долгосрочные контракты тоже заканчиваются, последний, по-моему, в 24-м году (ну, это те, где по старым ценам платить надо). Короче, останетесь без газа и нефти», — отмечает С.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука» реж. Леонид Иович Гайдай. 1969. СССР Тогда отключим газ!

«Пусть платят рублями! Нечего было выделываться и строить из себя богов земли, вводя свои недальновидные санкции, которые в большей мере влияют на них самих же в отрицательной мере. Теперь пусть покупают газ за нашу валюту», — поддерживает Для Исакова.

«В условиях нарушения международного права и заморозки счетов фундаментальный актив в контрактах больше не может являться расчетным и находиться на счетах стран, причастных к этому нарушению. Поскольку обязательства по нему ограничены без какого-либо решения суда или других уполномоченных международных организаций. Доллар больше ничего не стоит. Только печь ими топить», — поделился мнением другой участник обсуждения.

«Не хотите в рублях платить? Платите золотом, нам ваши бусы-фантики не нужны», — поддерживает Лео.

«Вспомнился Н. Хрущёв, который стучал ботинком по трибуне ООН и обещал показать кузькину мать врагам СССР — и показал, разместив на Кубе наши ядерные ракеты, а сейчас настало время и России своим врагам показать, где раки зимуют!» — напомнил Виктор Асташкин.

«Не хотят платить рублями за газ, а затем и за нефть, за уголь и зерно — пусть не платят. Развал ЕС будет проходить быстрее и мучительнее для самих же ЕС. В любом случае развал ЕС неизбежен. Только маршруты и способы будут разные», — считает Татьяна.

Уборка пшеницы

«Не хотят платить — пусть сидят без горячей еды и воды. До лета еще далеко. Пока дурни врачи-гинекологи и коммерческие юристы будут управлять ЕС, они дров наломают», — поделилась мнением Светлана.

«Немного жаль европейцев, которым придется раскошелиться на газ. Если бы с СП-2 все пошло по плану, то цена была бы намного ниже, чем теперь ЕС придется искать поставки на стороне», — считает Руслан Колордоев.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в планах России нет бесплатных поставок природного газа в недружественные страны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью американскому телеканалу PBS.

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