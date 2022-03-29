Сеть: «Провокатор!» — Зеленский снова заявил, что страны НАТО боятся России
Страны НАТО не поставляют Киеву танки, потому как боятся Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Economist.
На вопрос журналиста, почему такие лидеры, как президент Франции Эммануэль Макрон, не поставляют украинской стороне танки, Зеленский ответил, что «они боятся России. Вот и всё».
Читайте также: Зеленский заявил, что Украине не рады в НАТО
Заявление Зеленского обсудили читатели украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Twitter.
«Провокатор», — отреагировал Коля Я.
«Они не хотят превратиться в свалку радиоактивных отходов. Им достаточно, что… [Зеленский] превратил Украину в ад и в инструмент давления на РФ и Китай», — добавил Сергей Д.
«Конечно, боятся. А кто не боится?» — задалась вопросом Саянруж Ш.
«Страны НАТО, несомненно, оценят подобные комментарии… Такое ощущение, что… [Зеленский] в детском заду застрял, где можно на слабо развести. После подобных заявлений страны НАТО не бросятся нападать на Россию, а вот очередную галочку на теме неадекватности украинских властей поставят», — отметил Самсон С.
«Ну что, Вова, помогли тебе твои американцы?» — отреагировал Алексей П., перефразировав известное выражение из повести «Тарас Бульба».
«Он же в курсе, что танки сами по себе не ездят и не стреляют, там еще пара деталек внутри нужна?» — с сарказмом спросил Александр С.
«Ну и правильно делают!» — написал Дмитрий Б.
«Наконец-то до него дошло», — смеется Сергей М.
«О-очевидность. А раньше это до него не доходило?» — задался вопросом Сергей С.
«Не совсем так. Украину изначально натравливали на Россию. Так почему он считает, что за Украину кто-то должен воевать? Для чего готовили — тому и служит», — отметил Александр В.
«Спасибо, капитан… Очевидность. Когда годами говоришь, бубнишь, ракеты по телевизору показываешь, всем… [абсолютно плевать]. А сейчас поинтереснее стало… Люди же… слов не понимают, начинают прислушиваться к страху», — добавил Алексей М.
«Та… [трусы] там все. После этого я бы задумался, а нужны ли Украине НАТО и ЕС», — пишет Влад П.
«Да, они не так глупы. Да и зачем, когда есть Украина?» — с сарказмом задался вопросом Александр К.
«Мальчик, в… [самолетики] и танчики на компьютере играть, это не в реале ими управлять — нужна долгая подготовка, а у тебя времени не осталось. Но если хочется импортную технику раскурочить — возьми и купи», — с юмором отметил Алексей И.
«Нужно было выполнять свои предвыборные обещания — вернуть мир, а не обманывать людей, которые ему поверили», — комментирует заявление Зеленского Vladimir K.
«Их (танки. — М. Р.)… [разобьют] ещё при разгрузке…» — добавил Сергей Сергеевич.
«И правильно делают. Шутки закончились, впереди касса», — с сарказмом написал Ринат.
«Зачем клоуну самолёты без летчиков, танки без танкистов? В ЛДНР передать хочет, что ли», — не без иронии подытожил ГорGaZ.
Читайте также: Сеть: «Красиво соскочили!» — Лондон пояснил отказ от поставок танков Киеву