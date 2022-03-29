Страны НАТО не поставляют Киеву танки, потому как боятся Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Economist.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артист

На вопрос журналиста, почему такие лидеры, как президент Франции Эммануэль Макрон, не поставляют украинской стороне танки, Зеленский ответил, что «они боятся России. Вот и всё».

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Заявление Зеленского обсудили читатели украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Twitter.

«Провокатор», — отреагировал Коля Я.

«Они не хотят превратиться в свалку радиоактивных отходов. Им достаточно, что… [Зеленский] превратил Украину в ад и в инструмент давления на РФ и Китай», — добавил Сергей Д.

Цитата из виде Пресс-службы Президента Украины Зеленский передал привет украинцам и подмигнул

«Конечно, боятся. А кто не боится?» — задалась вопросом Саянруж Ш.

«Страны НАТО, несомненно, оценят подобные комментарии… Такое ощущение, что… [Зеленский] в детском заду застрял, где можно на слабо развести. После подобных заявлений страны НАТО не бросятся нападать на Россию, а вот очередную галочку на теме неадекватности украинских властей поставят», — отметил Самсон С.

«Ну что, Вова, помогли тебе твои американцы?» — отреагировал Алексей П., перефразировав известное выражение из повести «Тарас Бульба».

«Он же в курсе, что танки сами по себе не ездят и не стреляют, там еще пара деталек внутри нужна?» — с сарказмом спросил Александр С.

«Ну и правильно делают!» — написал Дмитрий Б.

«Наконец-то до него дошло», — смеется Сергей М.

«О-очевидность. А раньше это до него не доходило?» — задался вопросом Сергей С.

«Не совсем так. Украину изначально натравливали на Россию. Так почему он считает, что за Украину кто-то должен воевать? Для чего готовили — тому и служит», — отметил Александр В.

«Спасибо, капитан… Очевидность. Когда годами говоришь, бубнишь, ракеты по телевизору показываешь, всем… [абсолютно плевать]. А сейчас поинтереснее стало… Люди же… слов не понимают, начинают прислушиваться к страху», — добавил Алексей М.

«Та… [трусы] там все. После этого я бы задумался, а нужны ли Украине НАТО и ЕС», — пишет Влад П.

«Да, они не так глупы. Да и зачем, когда есть Украина?» — с сарказмом задался вопросом Александр К.

Nato.int Лидеры стран ЕС перед саммитом НАТО. 2022

«Мальчик, в… [самолетики] и танчики на компьютере играть, это не в реале ими управлять — нужна долгая подготовка, а у тебя времени не осталось. Но если хочется импортную технику раскурочить — возьми и купи», — с юмором отметил Алексей И.

«Нужно было выполнять свои предвыборные обещания — вернуть мир, а не обманывать людей, которые ему поверили», — комментирует заявление Зеленского Vladimir K.

«Их (танки. — М. Р.)… [разобьют] ещё при разгрузке…» — добавил Сергей Сергеевич.

«И правильно делают. Шутки закончились, впереди касса», — с сарказмом написал Ринат.

«Зачем клоуну самолёты без летчиков, танки без танкистов? В ЛДНР передать хочет, что ли», — не без иронии подытожил ГорGaZ.

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