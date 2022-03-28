28 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что поставки на Украину сложной военной техники в ограниченные сроки будут неэффективными, так как у ВСУ не будет времени для ее освоения.

Мирослава Романенко, , 13:56 — REGNUM Поставки на Украину сложной военной техники в ограниченные сроки будут неэффективными, так как у ВСУ не будет времени для ее освоения. Таким образом отказ от поставок танков ВСУ объяснил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Упряжка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление министра обороны Британии обсудили на странице издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонтакте», а также в телеграм-канале «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«Украина в глазах «просвещённой» Европы даже не страна», — задумался Назар У.

«Ну сколько можно им поставлять, если всё без толку? Потихоньку включают заднюю», — добавил Александр К.

«Так и сказали бы, не для ваших умов, или что не хотите, чтобы это оказалось у военных России», — смеется Стас К.

«Туда всё бесполезно поставлять», — отметил Роман С.

«Луки и мечи, колесницы и камнеметы… можно», — иронизирует Михаил С.

«Похоже на анекдот, но на самом деле — совсем не смешно. Страны Запада используют украинцев как расходный материал», — добавил Арсен К.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«Боятся, что тоже в пропасть», — написала Наталия Т.

«Отмазались», — смеется Alla F.

«Пошёл слив», — добавила Elena.

«Просто указал их место в иерархии», — отреагировал Londo M.

«Мне кажется, или все задние потихоньку дают?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Отправьте палки и камни», — с сарказмом отметил Владислав.

«Правильно, Зелебоба (Зеленский — М. Р.) и Европа, сражайтесь, а мы вам молекулы демократии будем поставлять», — комментирует Arthur.

«Это же не лошадь, это ж танк!» — пошутил Юрий.

«Красиво соскочили», — пишет «Коренной Землянин».

«Вот так мягко и ненавязчиво британский МО назвал… неграмотными папуасами. Хотя справедливости ради надо сказать, что в советское время там была неплохая танковая школа. Но и ее… умудрились про*рать», — написал один из комментирующих.

«Танковая школа — она не универсальна. Английские танки отличаются не только наличием встроенного электрочайника. Там от одной подвески можно с непривычки с ума сойти…» — ответил ему Денис Д.

«Какие танки?.. Чтобы… [украинцы] опозорили британскую оборонку на весь мир брошенными/сгоревшими/подбитыми танками, которые Англия считает неубиваемыми (потому что обратное доказать сложно)? Последняя серьёзная операция с их применением — Ирак. Да и недёшево основные боевые танки сейчас стоят. Их же наверняка просят бесплатно и не в количестве 1−3 штук. У Британии у самой не то чтобы много танков для своих вооруженных сил и есть проблемы с производством новых машин. Могли поставить немцы, но у «Леопард 2» ценник вообще космос, сопоставим со стоимостью некоторых истребителей, и опять же, самому бундесверу бы кто эти танки поставил в нужном количестве», — добавил Роман К.

Британский танк Челленджер 2 Fiorellino

«Уже понимают, что оружие шлют в никуда», — с сарказмом написала Tanya.

«Неужели здравый смысл?» — поинтересовалась Елена.

«Им поставляется только оружие для ведения партизанской войны, вывод понятен», — добавил Grinya.

«Хоть один разум врубил», — пишет Даниил.

«Они своими-то танками… управлять не умеют, куда им английские?» — недоумевает Семён.

«Эффективность использования в руках слабо обученных будет очень низкая, а цена у танков очень высокая», — краткой отметил Дмитрий O.

«Всё правильно. Канада, сославшись на те же обстоятельства, самолеты не дала. Испания учебку поставила. Ну, а как дикарям давать высокотехнологичное орудие? Хорошая поговорка «обезьяна с гранатой» приобретает новый значение», — подытожила Olga.

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