На фоне роста цен на офисную бумагу в сети Интернет стали появляться предложения о продаже «черновиков» на вес — использованных с одной стороны листов бумаги А4. Что это: нетривиальный способ привлечь внимание к проблеме? Попытка нажиться на ситуации или же хайп? Попытаемся разобраться, что происходит на рынке бумаги. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Виктор Ладвищенко. Бумажная фабрика (фрагмент). 1980-е

Рынок бумаги — что произошло?

Россия является крупным экспортёром бумаги и, казалось бы, проблем с товаром, который мы производим не только для своих нужд, но и нужд соседей, быть не должно. Но тут есть нюанс. При производстве офисной бумаги используются импортные химические реактивы. Введение западных санкций нарушило логистическую цепочку, и после продажи складских запасов на внутреннем рынке стала ощущаться нехватка такой нужной канцелярии, как бумага формата А4.

Как отреагировали торговые сети? Судя по всему, как и в ситуации с сахаром, ажиотажный спрос спровоцировал резкое повышение цен. Судите сами. На сегодня некоторые маркетплейсы просят за пачку бумаги А4 (500 листов) 1,3 тыс. рублей при «красной цене» в начале февраля 400 рублей. А частные лица где-то пошли ещё дальше — выставляют на продажу использованную с одной стороны бумагу: «Бумага использована с одной стороны. 100 листов 80 руб.» (Омск), «Бумага а4 (черновик) 350 рублей» (Челябинск), «Бумага а4 б/у с одной стороны. 499 рублей» (Красноярск), «Продаю бумагу б/у А4 в коробке примерно 2500 листов. 600 р.» (Тула). И подобные объявления встречаются во многих регионах.

Одновременно с этим вал жалоб на астрономическую цену пачки бумаги А4 поступил в ФАС. В некоторых регионах идут проверки. Также антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги информацию, необходимую для проверки причин подобных веяний.

Примечательно: ранее в комментариях «Известиям» два крупнейших производителя офисной бумаги, известной под брендами SvetoCopy и «Снегурочка», заявили, что не повышали цены на свою продукцию.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Офисная бумага по цене более 1000 рублей

О производителях бумаги в России

По открытым данным, в России работают такие крупнейшие производители целлюлозы, как группа «Илим», «Монди Сыктывкарский ЛПК», АО «Архангельский ЦБК», Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат.

Существенную долю офисной бумаги для российских потребителей производят две крупные компании — АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», которое входит в подразделение Mondi Uncoated Fine Paper австрийской группы Mondi (бумага «Снегурочка»), и Светогорский ЦБК в Ленинградской области (бумага SvetoCopy). Последнее — это российское подразделение компании «Сильвамо Корпорейшн» (штаб-квартира в США).

Обе компании в комментариях российским СМИ в середине марта 2022 года заявляли о продолжении работы. Эти уточнения были сделаны уже после заявления компании Sylvamo о возможной приостановке деятельности в России.

(сс) Ludvig14 Административное здание Светогорского ЦБК

Возможные пути решения проблемы

Какие ещё веяния можно отметить в свете ситуации? Так, некоторые компании для экономии бумаги перешли на внутренний электронный документооборот, в некоторых школах родителей просят принести бумагу для проведения контрольных, Воронежский вуз откажется от бумажного формата курсовых и дипломных работ, принимая их в электронном виде, а учёные активно начали продвигать полезные разработки.

К примеру, специалисты института проблем химической физики РАН в Черноголовке разработали метод получения беленой целлюлозы (сырья для производства бумаги) из борщевика. При этом выход целлюлозы составляет около 35% от сухой массы борщевика и, по словам учёных, обходится проще и дешевле, чем из древесины.

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Также компания «Сильвамо Корпорейшн Рус» (предприятие из одной группы с Светогорским ЦБК) начало создавать новую бумажную продукцию — SvetoCopy ECO, в которой не используются отбеливающие химикаты на основе хлора и оптических отбеливателей.

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На сайте «Архангельского ЦБК», который заявил, что никогда не производил и не производит офисную бумагу, появилось сообщение, что в оперативном режиме выработана пробная партия небеленой лиственной и хвойной целлюлозы, а также небеленой бумаги односторонней гладкости. Помимо этого, на комбинате в проработке «находятся два проекта по организации производства химикатов на производственной площадке комбината: производство хлората натрия и перекиси водорода». В заявлении предприятия сказано, что в ближайшей перспективе оно будет «выпускать как беленую, так и небеленую целлюлозу».

Sasha Krotov Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат

Минпромторг России заявил, что «ожидает стабилизации с поставкой бумаги в течение недели» (по другим данным, к середине апреля 2022 года), добавив, что «отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет».

Известно также, что министерство готовит предложения по дополнительным мерам поддержки лесопромышленного комплекса, которые затронут не только сегмент производства офисной бумаги, но и ряд не менее важных отраслей экономики.