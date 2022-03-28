Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что российско-украинские переговоры, как ожидается, начнутся 29 марта в турецком Стамбуле, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 28 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Константин Маковский. Трудные переговоры. 1883

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"Нет смысла договариваться с укронацистами. Только лишь полная, окончательная и безвозвратная капитуляция!» — указывает Андрей Ф.

Многие пользователи выразили своё абсолютное непонимание смысла этих переговоров, ведь российская сторона уже многократно пыталась добиться от Украины хоть какой-нибудь адекватной реакции, но её старания были тщетны.

«Смысл с этими укрофашистами проводить встречи? В их делегации состоят Подоляк и Данилов, которые такие разговоры ведут против России между встречами делегаций, что никакие встречи с ними проводить нельзя? Только сразу пулю в лоб. Данилов призвал все страны, имеющие территориальные претензии к России, начинать против нашей страны войну. О каких переговорах с этим человеком может идти речь?» — удивляется Николай Ф.

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Данилов

Некоторые комментаторы отмечают, что переговорщики от Украины, на самом деле, ничего не решают либо же не хотят решать, поэтому подобные встречи каждый раз оборачиваются нулевым результатом.

«А о чём ранее договорились эти делегаты? Киев так и не смог гуманитарные коридоры из Мариуполя обеспечить. Оказалось, что тамошние нацики вообще никаким приказам не подчиняются. С кем говорить-то по делу? С клоунами?» — задаётся вопросом Михаил С.

Часть людей полагает, что с нацистами договориться невозможно, их можно только ликвидировать.

«Я ни черта уже не понимаю: о чём с ними говорить? Вы видели, как наших солдат эти нацисты пытают? Месяц с этими уродами разговаривают, наболтаться не могут. Всех этих ублюдков будет ждать суд и казнь. Либо после успешного завершения спецоперации России, либо ускоренный небесный суд, на который нациков доставят российские солдаты в течение спецоперации», — пишет Виктория К.

Ряд пользователей указывает на то, что после нацисткой агрессии против Советского Союза с носителями человеконенавистнической идеологии договориться никто даже не пытался. Советские солдаты нанесли сокрушительный удар в самое сердце врага, что и стало завершающим словом той войны.

«О чём можно договариваться с нацистами? Только об их безоговорочной капитуляции. Сталин ни за что с Гитлером не стал бы переговоры вести после 1941 года. Советский Союз перешёл в контрнаступление, которое завершилось только в Берлине», — напомнил Иван П.

Нашлись и те, кто считает правильным лишь один путь — следовать приказу верховного главнокомандующего Российской Федерации, заключавшемуся в том, что необходимо вынудить Украину объявить безоговорочную капитуляцию, а также провести демилитаризацию и денацификацию этого государства.

«Такое ощущение, что эти переговоры что-то решают. Больше похоже на ширму, ведь президент России явно сказал: «Только капитуляция Украины». Никаких новых условий или уступок такие ультиматумы не подразумевают. Поэтому не надо обращать внимания на эти бессмысленные тёрки», — написал Кирилл А.

«Не надо нам этих встреч! Надо дождаться успешного выполнения приказа Путина, и дело с концом!» — считает Артём Ф.

Напомним, 28 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что российско-украинские переговоры, как ожидается, начнутся 29 марта в турецком Стамбуле.