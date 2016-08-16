Военнослужащие украинской армии, воюющие в Донбассе, обучались британскими инструкторами. Об этом 24 марта сообщает РИА Новости.
Читайте подробнее: Украинские военные в Донбассе обучались британцами — СМИ
Великобритания планирует отправить на Украину ещё 6 тысяч единиц оружия, заявил премьер-министрБорис Джонсон.
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Соединенные Штаты намерены на текущей неделе начать поставки Украине в рамках крупнейшего пакета военной помощи объемом в $800 млн, заявил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге.
Об этом:В Пентагоне анонсировали поставки в рамках военной помощи Украине
Украинские боевики обстреляли Донецк
Украинские боевики выпустили четыре мины по Донецку и четыре мины по поселку Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщили 24 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Проект резолюции России, призывающей к прекращению огня на Украине для эвакуации мирных граждан, не принят Советом Безопасности ООН. Документ не набрал необходимого числа голосов.
Для принятия резолюции нужны были по меньшей мере девять голосов членов Совета Безопасности ООН из 15 при условии неприменения права вето никем из пяти постоянных членов Совбеза. Проект поддержали Россия и Китай, остальные 13 членов Совбеза воздержались.
Об этом:Совбез ООН не принял проект гуманитарной резолюции России по Украине
Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова посетила пункты временного размещения в Новоазовске и Безыменном. Как сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР, сюда сейчас массово прибывают жители Мариуполя.
Омбудсмен пообщалась с людьми, проконтролировала условия их размещения, уточнила текущие гуманитарные потребности, а также зафиксировала свидетельские показания военных преступлений ВФУ в Мариуполе.
По словам Дарьи Морозовой, эвакуированные мариупольцы находятся в тяжелом морально-психологическом состоянии. В основном это жители левобережья, микрорайона Восточный. Практически все лишились крова. У многих погибли родные и близкие. Ситуация усугубляется отсутствием возможности похоронить умерших. Люди вынуждены были спасаться бегством, оставляя тела погибших во дворах и в подвалах. Еще одна распространенная проблема — отсутствие информации о судьбах родственников из других районов города, с которыми уже долгие недели нет связи.
В Луганской Народной Республике погибли 12 мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских войск. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
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Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения истребителями-бомбардировщиками Су-34 военной техники ВСУ.
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Политизация важнее: Небензя раскритиковал голосование СБ ООН по Украине
Представителям Запада важнее политизировать гуманитарный вопрос, а не помочь населению Украины, это показало голосование в Совете Безопасности ООН по предложенной Россией резолюции. Об этом российский постпред при ООН Василий Небензязаявил на заседании Совбеза.
«Голосование вывело на чистую воду всех тех, кому политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам», — сказал Небензя.