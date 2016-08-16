Армия России вместе с соратниками из Донецкой и Луганской Народных Республик продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Командование вооруженных сил Украины и включенные в их состав батальоны нацистов используют население как живой щит и уничтожают инфраструктуру в регионах, которые их вынуждают оставлять.

Наиболее сложная ситуация складывается в Мариуполе, где в заложниках у нацистов — десятки тысяч мирных жителей, а также — в ряде населенных пунктов Харьковской, Донецкой и других областей.

На освобожденных территориях начинает восстанавливаться нормальная жизнь, граждане вновь получают пенсионные выплаты, возобновляется транспортное сообщение, жителям оказывается гуманитарная помощь.

Одновременно на тех же территориях проводится сбор доказательств о многочисленных преступлениях киевского режима — концентрационных лагерях, пыточных, расстрелах мирных граждан, испытаниях биологического оружия.

Страны НАТО в свою очередь продолжают попытки оказания военной помощи действубщим властям Украины в виде поставок оружия и наемников. Некоторые из участников альянса также предлагают ввести на территорию Украины «миротворческий контингент».