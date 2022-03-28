Заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, что России потребуется от трёх до шести месяцев на перестройку логистики в страны, заинтересованные в поставках российских товаров, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 28 марта в социальной сети «ВКонтакте».

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"Мне кажется, у России сформировался иммунитет уже на санкции. Сколько уже их ввели? Сто? Тысячу? А мы всё живём и, возможно, даже лучше живём, чем вчера», — поделился своим мнением Эу Б.

Многие пользователи приятно удивились, когда узнали, что у российского Минпромторга не только есть уже план действий и понимание, куда российские товары будут переориентированы, но и чёткие сроки реализации задуманного.

«А что, неплохо. Нормальные сроки — шесть месяцев. Это ещё какой-то весьма небольшой срок. Хватит истерию про 90-е и 37-й разводить, всё у нас хорошо будет. И экономику, наконец, уже от доллара отвяжем, и своё производство поддержим. А то нам с нормами ВТО много чего вредного для наших внутренних производителей навязали. Естественно, что за один день тут цветы не вырастут. Придётся подождать», — отмечает Родион М.

Официальное интернет-представительство президента России Денис Мантуров

Некоторые комментаторы отмечают, что планы в нынешнее время лучше реализовывать с опережением сроков, чтобы быть готовым к внезапным неприятностям.

«Всё равно надо быстрее. За полгода много что произойти может. Нам нужно быстро перестраиваться свою экономическую модель. Из «роллс-ройса» пора делать бронетранспортёр с возможностью переплывать реки. Такие времена настали», — пишет Макс К.

Часть людей полагает, что у России вообще нет проблем с рынками сбыта, потому что российским товарам открыта дорога на большую часть суши на планете.

«Китай, Индия, Иран, Турция, Латинская Америка — вот наши главные торговые партнёры сейчас. Если их сложить вместе, то получится больше половины человечества. И кто там говорил про изоляцию России? Кто кого сейчас изолировал своими санкциями», — пишет Иван К.

«Китай и Индия готовы покупать у России товары и сырьё, поставляемые ранее в страны Запада. С Индией готовится Договор о торговле в национальных валютах. Выгодная нам переориентация. В ближайшие три года ожидается мощный экономический рост. Этому ничего не мешает, ведь долларовой зависимости у России больше нет. Главное: быть смелым и иметь перед собою цель», — считает Арсен Л.

Ряд пользователей указывает на то, что США намеревались жёстко наказать Россию, но в итоге сделали её независимой державой, которая принимает самостоятельные решения относительно того, с кем и как ей следует торговать.

«США наглядно показывают, что главная на мировой арене явно уже не Америка. Если была бы она, то её санкции имели бы должное воздействие на российскую экономику. Хоть они и превосходят нас по некоторым позициям, но Россию так точно не сломать. Своим влиянием они вынуждают ввести против нас санкции те страны, которым они будут в убыток. Но этого мало. Россия большая, друзей себе обязательно найдёт», — уверен Ком Б.

Напомним, 27 марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» о том, что России потребуется от трёх до шести месяцев на перестройку логистики в заинтересованные страны.