Заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что политика Венгрии, сохраняющей свою энергетическую зависимость от России, «дорого ей обойдётся», вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

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»У дуды забыли спросить. Без сопливых скользко», — отметил Сергей Ч.

Многие пользователи восприняли данную фразу как угрозу венгерским властям, которые не хотят разрывать отношения с Россией, что входит в противоречие с политикой других европейских стран, поднявших флаг открытой русофобии.

«Это что получается, польский президент угрожает венгерскому? А что это, если не угроза? Интересное кино намечается», — написал Николай К.

«Эта Моська Байдена всё тявкает и никак не успокоится. Лишь бы хозяину своему угодить и подлизаться», — указывает Константин П.

Некоторые комментаторы отмечают, что руководство Венгрии, в отличие от своих соседей, думает об интересе своего далеко не богатого населения, которому крайне важно иметь доступ к дешёвым энергоносителям.

«Венгры думаю стратегически. Они понимают, что Россия останется, а Польшу опять прогнут. В этой ситуации надо строить долгосрочные отношения с такими сильными странами, как, к примеру, Россия», — пишет Михаил Р.

Часть людей считает омерзительным, что польский президент пытается повлиять на решения совершенно чуждого ему государства.

«Что о себе думает этот американский шакал? Не хочет сотрудничать с Россией? Ну и пускай. Чего он к другим странам лезет? Со своим самоваров в гости не ходят! Венгрия-то тут причём? Венгры живут своим разумением, а не как подпевалы Штатов», — указывает Сергей Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуда

Ряд пользователей указывает на то, что Дуда вскоре может оказаться вторым Зеленским.

«Что-то Дуда много дудит. Пусть лучше обратит внимание на Зеленского и поймёт, что так будет со всеми, кто надеется на дружбу и любовь со Штатами. Для Америки одно лишь имеет значение — личная выгода. Переступят через тех, кто уже бесполезен, и будут искать новых послушных марионеток», — предупреждает Людмила А.

Отдельные комментаторы отмечают, что польский президент греется в заботливых американских руках, поэтому и позволяет себе подобные хамские выпады в сторону Венгрии.

«Байдюшка же приехал, поцеловал, обещал счастливое будущее и Калининград, а тут какая-то Венгрия. Ха-ха! Ну неужели можно быть такими тупыми? Или это цирковая постановка? Да кто этой Польше что-то там позволит? Эта мёртвая империя является придатком Запада, который должен быть буферной зоной для взаимодействия с Россией. Никакого величия Польши больше не будет никогда», — отметила Людмила Х.

Нашлись и те, кто предрекли Евросоюзу скорый развал из-за агрессивной политики Польши.

«Не удивлюсь, что вскоре Польша станет источником раскола Евросоюза. Создаст вокруг себя проамериканскую и антироссийскую формацию, а такие, как Венгрия или Австрия, попросту отойдут в сторону. Европа будет пересобираться на основе русофобии, как в своё время создавалась фашистская Германия. Она тогда себе всю Европу подчинила», — напоминает Григорий Д.

Напомним, 27 марта президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире телеканала TVN24 о том, что политика Венгрии, сохраняющей свою энергетическую зависимость от России, «дорого ей обойдётся».