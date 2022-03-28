Информация, согласно которой в немецком Штутгарте с полок местных магазинов начали исчезать продукты, а в некоторых из них разместили объявления, адресованные покупателям, с просьбой воздержаться от дискуссий по этому поводу, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 марта в социальной сети «ВКонтакте».

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"Вот вам и свобода слова хвалёная европейская — никаких дискуссий, голодайте молча», — отметила Анастасия Б.

Многие пользователи оказались удивлены тем, что богатая и сытая Германия умудрилась сама себе устроить санкции, опустошив полки в продуктовых магазинах и задрав цены на энергоносители до исторических показателей.

«Ещё только месяц прошёл, а у них уже пустые полки? И это мы ещё газ не отключали!» — указывает Марина Р.

«Все эти шутки про то, что Запад загнивает, вдруг внезапно обернулись реальностью. Никто не ожидал, что этот светоч демократии рухнет в одночасье», — удивляется Ivan S.

Aleksandar Bulovic» Пустые полки в супермаркете

Некоторые комментаторы пособолезновали гражданам Германии, которые оказались в западне политики своего русофобского государства.

«Сочувствую людям, простым гражданам — они-то уж не виновны из-за игр политиков. Выдвинув санкции против нашей страны, политики наплевали на граждан. Не им же бегать за продуктами. Вот если бы политики сами покупали продукты к ужину. Знали бы, чем дышит народ, быть может, тогда задумывались бы над своими действиями», — поделилась своим мнением Татьяна В.

Часть людей полагает, что, задумайся правительство ФРГ о своих собственных интересах, то не было бы той печальной ситуации в Германии, но власти этой страны предпочитают служить интересам США.

«Так бывает, когда рвёшь свою задницу в интересах дяди из-за океана, а не работаешь в интересах своей страны. Галушкин Каганат — «задний двор России» — самая нищая территория в Европе, с недостроенным забором, теперь оказалась партнёру важнее, чем свои собственные харчи. Это же из-за Украины власти Германии принимают решения в ущерб своим гражданам», — пишет Сергей Г.

«Какая интересная расстановка приоритетов — по мнению правительства Германии, для немца важнее помочь Мариуполю остаться бандеровским, чем дать хорошо жить своим гражданам», — отмечает Алексей К.

Ряд пользователей указывает на то, что на свою тяжёлую жизнь немцы теперь могут жаловаться в Вашингтон и требовать от американцев гуманитарной помощи.

«Пускай Америка им поможет. Они же там все партнёры да братья друг другу. Вот пусть они и требуют у своего хозяина компенсации за понесённые убытки», — предлагает Анжелика Е.

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Нашлись и те, кто уверен, что антироссийские санкции вскоре будут отменены и граждане Германии ринутся к России просить прощения за свои согрешения.

«Думаю, антироссийские санкции — это ненадолго. Мир бастует, им не на чем ездить, нет топлива, нет доступных продуктов, и уже не каждый может оплатить квартплату. Скоро Европа откроет глаза и перестанет плясать под дудку Вашингтона. Дело уже пошло, они уже говорят об их частичной отмене», — предрекает Дарья У.

Напомним, 27 марта видеоагентство Ruptly опубликовало материал, согласно которому в немецком Штутгарте с полок местных магазинов начали исчезать продукты, а в некоторых из них разместили объявления, адресованные покупателям, с просьбой воздержаться от дискуссий по этому поводу.