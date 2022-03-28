Результаты исследования компании Techne для британской газеты Express, согласно которым 67 процентов британцев заявили, что у них возникнут трудности при оплате счетов на отопление и электроэнергию, стали поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

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»Это как так-то? Из-за какой-то там страны-бензоколонки регионального значения, с разорванной в клочья экономикой, страдают передовые демократии?!» — издевается Стейн О.

Многие пользователи уверены, что настоящие трудности ждут граждан Великобритании ещё впереди, ведь антироссийские санкции только начали оказывать обратное воздействие на тех, кто их вводит.

«И это только начало. Скоро у них будут проблемы при оплате всего. Дурачки не знали, что в игру под названием «санкции» можно проиграть», — отметил Олег Б.

Некоторые комментаторы решили пожалеть британских жителей, которые испытывают затруднения в связи с ростом тарифов за отопление и электроэнергию.

«А чему радоваться? Что страдают простые люди, пусть и из другой страны? Те твари, что всё это заварили, как раз никаких трудностей не испытывают. Они сидят в своих лондонских дворцах и даже в ус не дуют», — считает Валерий Ф.

IA REGNUM I.I.Girs, 2018 Букингемский дворец (Buckingham Palace) — официальная лондонская резиденция британских монархов. Центральная часть главного фасада и главные врата

Часть людей считает, что британские граждане сами виноваты в том, что они попали в экономический кризис. Ведь они сами избрали себе таких руководителей, которые долгие годы проводили агрессивную внешнюю политику и окончательно уничтожили отношения с Россией — основным поставщиком энергоресурсов.

«Это же страна передовой демократии! Значит, это правительство было выбрано большинством голосов. Т. е. большинство жителей поддержало их инициативы на свободных (не то что у нас в Мордоре), честных и открытых выборах. А сказки про коварного Гитлера, который обманул якобы честных и порядочных немцев, которые были совсем ни при чём, мы уже слышали. Так что британцы заслужили трудности при оплате за свет, а может быть, и чего похуже», — поделился своим мнением «Обадайя С».

Ряд пользователей указывает на то, что некогда сытое британское общество вызывало зависть у российских граждан, но сегодня ситуация развернулась на 180 градусов.

«Я в России через интернет оплачу за электроэнергию, при этом не испытываю никаких проблем. У нас, конечно, коммуналка тоже растёт в цене, но не так катастрофически, как в Великобритании», — заметил Тимур К.

«А у нас люди ещё жаловались, что Россия какая-то не такая и у нас тарифы слишком дорогие. Они низкие, просто у нас и зарплаты долгое время низкими были. Нельзя допустить, чтобы мы страдали от санкций так же, как и мелкобританцы. Пора повышать благосостояние наших граждан, чтобы Запад локти кусал», — пишет Игорь Н.

Газовый счетчик с приемом пластиковых карт для оплаты. Великобритания

Нашлись и те, кто выразили надежду, что российские власти, в отличие от британских, будут учитывать интересы своего народа.

«Наша страна готовилась к этим санкциям, правительство предвидело такие последствия, поэтому цены будут сдерживаться. Надеюсь, что всех предателей поганой метлой выметут из страны», — написал Стас Л.

Напомним, 27 марта стали известны результаты исследования компании Techne для британской газеты Express, согласно которым 67 процентов британцев заявили, что у них возникнут трудности при оплате счетов на отопление и электроэнергию.