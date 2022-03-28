Информация, согласно которой крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от использования в соцсетях логотипа, изображающего одну букву Z, во избежание «неверного» истолкования знака, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

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»Нашим военным нужно каждую неделю буквы на бортах менять. Так, глядишь, весь английский алфавит им запретим», — шутит Равшан Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные решения указывают на то, что на Западе царит безумие и страх перед всем, что связано с Россией.

«Интересно, а когда Голливуд примет решение переснять фильм «Зорро?» — интересуется Димас Л.

«Это уже клиническая психопатия. Они ведь ещё по городу украинские флаги понавешали. Удивятся скоро, что с Украины 80% людей говорят на русском языке. Уверен, что это для психопатов в Швейцарии будет уму непостижимо», — предполагает Bless Y.

Цитата из хф «Зорро» реж Дуччо Тессари. 1975. Италия, Франция Зорро

Некоторые комментаторы отмечают, что такие меры могут завести в тупик, ведь придётся запрещать вообще все символы, если Россия начнёт использовать их в ходе специальной военной операции на Украине.

«Вообще пускай от алфавита откажутся, убогие», — пишет Александр К,

«Может, теперь эту букву официально отменят в латинском алфавите? Кстати, этот швейцарский страховщик — дурачок. Мог бы нехило поиметь клиентуру именно из-за этой буквы, которая теперь, благодаря армии России, станет популярной во всём мире», — считает Onur P.

Часть людей полагает, что вслед за швейцарской компанией подобные символы могут начать отменять и другие фирмы в Европе.

«Название города Цюрих тоже начинается с буквы Z. Давайте тогда назовем его SSurich. Будет очень символично», — предлагает Давид Д.

«Это может стать прецедентом, который приведёт к массовому помешательству западных брендов. Буква Z где только не используется. Тот же немецкий автомобильный бренд Opel поместил такой символ себе на логотип. До куда доведёт Европу эта русофобская агония?» — гадает Дмитрий Д.

Ряд пользователей указывает на то, что сейчас Европу наводнили миллионы беженцев с Украины, которые могут вызывать страх у местных жителей куда больший, нежели российская спецоперация.

«Я думаю, дело куда серьёзнее. Компании боятся, что быдло, понаехавшее с Украины, начнёт разносить офисы и нападать на работников», — предполагает Марина М.

«Уверен, что если бы не украинские беженцы, которые сейчас диктуют свои правила в Европе, то никакие компании не стали бы заниматься этим идиотизмом. Просто на всякий случай убирают, чтобы не попасть в опалу», — пишет Макс Т.

Цитата из видео «Более 1,5 млн украинских беженцев прибыли в Евросоюз» на YouTube Украинские беженцы в Польше

Нашлись и те, кто отмечают, что такая нелепая реакция на действия России на Украине вызывает улыбку и говорит о беспомощности Запада перед тем, что делает Российская Федерация.

«Мне вот интересно, если они уже буквы начинают отменять в своём алфавите, тогда что делать с Зеленским? Как будут теперь его фамилию писать, Elensky?» — интересуется Валя Н.

Напомним, 27 марта газета Telegraph опубликовала материал, согласно которому крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от использования в соцсетях логотипа, изображающего одну букву Z, во избежание «неверного» истолкования знака.