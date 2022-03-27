Информация о том, что испанские рыбаки подожгли шины на мосту в городе Аямонте (автономное сообщество Андалусия), соединяющем Испанию и Португалию, протестуя против поездок граждан и розничных торговцев в соседнюю страну за рыбой на фоне роста цен на топливо из-за антироссийских санкций, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии об этом 27 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

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»Вот вам и ярчайший пример последствий глобализации мира. Нарушена одна цепочка, и последствия ощущают везде», — указывает Нариман А.

Многие пользователи пришли к выводу, что Испания напоролась на то, за что, собственно, и боролась.

«Испания сама выходила на митинги против России, местные активисты кидали камни в российское посольство и т.д. Чего они хотели? Санкций? Они их получили. Почему тогда они такие недовольные?» — задаётся вопросом Мария Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что все эти рыбаки, которые оказались в заложниках у своего недальновидного правительства, сами явно не выступали за антироссийские санкции, которые и стали причиной драматического роста цен на топливо.

«Жаль, что в политических играх всегда страдает простой народ — рабочий класс. Этим людям не до политики, у них семьи, им работать надо. Вместо них всем правят политики, которые отстаивают либо свои интересы, либо интересы своих хозяев. Данную печальную картину мы и наблюдаем в Испании», — считает Резеда З.

Жорж Сёра. Рыбаки. 1883

Часть людей не сомневается, что в скором времени всю Европу захлестнут подобные акции протеста.

«И это только начало. Дальше будет больше. Европа сама себя закапывает в могилу, но свято верит, что это так они России плохо делают. Забавные», — отмечает Элина В.

Ряд пользователей указывает на то, что тут всему виной происки США и бесхребетность правительств европейских стран.

«Вот так потихоньку США, намеревающиеся развалить Европу, сделав её своим рынком сбыта, успешно идут к своей цели. Европа ещё не до конца прогнулась? Ничего, мы сейчас ещё какие-нибудь идиотские санкции придумаем, после которых от Евросоюза останутся лишь ножки да рожки», — пишет Диана А.

«Ужас! Что с миром происходит? Надо убрать Байдена и отменить все эти антироссийские санкции. Всё тут же наладится, я уверена», — написала Ева С.

Нашлись и те, кто уверены, что прежняя экономическая модель начинает рушиться, и под её обломками окажутся простые европейцы.

Джон Бургесс. Опись попрошаек в Испании. 1877

«Байден — это говорящая голова, не больше. Уберёшь Бидона — на его место придёт условный Обама. У них вся система прогнившая, а в особенности Демократическая партия, которая постоянно дичь какую-то творит. Американская система умирает, вместе с ней умирают и её сателлиты. Поэтому скоро мы будем видеть горящие шины на майданах по всей Европе и даже в некоторых американских штатах», — предрекает Вадим П.

Напомним, 26 марта издание ABC со ссылкой на собственные источники опубликовало материал, согласно которому испанские рыбаки подожгли шины на мосту в городе Аямонте (автономное сообщество Андалусия), соединяющем Испанию и Португалию, протестуя против поездок граждан и розничных торговцев в соседнюю страну за рыбой. Дело в том, что в данном регионе наблюдается серьёзный рост цен на топливо из-за антироссийских санкций, и люди устраивают по этому поводу забастовки, что и вынуждает бизнес закупаться продукцией на стороне.