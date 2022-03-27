Заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что нельзя допустить появления российско-китайского союза в результате западного давления и санкций в отношении России, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 27 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

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»Боятся, телепузики. И правильно. Теперь они всегда будут бояться», — считает Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Европа и США сделали всё, чтобы ориентированная исключительно на Запад российская элита в итоге плюнула на эту неонацистскую заразу и повернулась в сторону дружественного Китая.

«Просто замечательно! Сначала они запретили мужикам на женщинах жениться, а теперь определяют, какой стране с какой дружить? В чём логика, я понять не могу? Если вы начали против России экономическую войну, тогда не удивляйтесь, что Москва решила дальше дружить не с вами, а с Пекином. Иначе и быть не может. Вы же не властители всего мира, есть и другие игроки, с которыми можно объединяться, в том числе и против вас», — обращается Роман К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Боррель припозднился со своими опасениями, ведь Россия стремится к Китаю ещё со времён первых антироссийских санкций Запада.

«Мне кажется, они немного опоздали предотвращать это сближение России с Китаем. Лет на пять так опоздали», — указывает Юлия Ф.

«Конечно, они боятся, но это неизбежность. Такова данность. Запад скоро изменит свою риторику, потому что глобальные центры смещаются, и они уже далеко не в США или Европе находиться будут», — поделилась своим мнением Ника П.

Часть людей считает, что Евросоюзу можно сказать только громаднейшее спасибо, ведь если бы не его прямолинейный антироссийский оскал, то не стала бы Россия вновь независимой и самодостаточной.

«Спустя месяц «самых жёстких санкций» до них вдруг начинает доходить, что своими санкциями они стреляют по своим же экономикам и способствуют развитию мощного союза на востоке. Продолжайте в том же духе, господа, мы совершенно не против», — написала Людмила М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Страх

Ряд пользователей указывает на то, что пока руководство Евросоюза обеспокоено возникновением союза между Россией и Китаем, Европа находится на грани экономической и социальной катастрофы.

«У ЕС жизнь висит на нитке, а думают о прибытке. Поздно они спохватились, США уничтожит производства и экономику ЕС. А чем коррумпированные брюссельские чиновники будут кормить и обогревать людей в Европе? Их это, видимо, не особо волнует. А вот сближение России и Китая — это да, это очень важно», — отмечает Сергей Д.

Нашлись и те, кто отмечают, что вскоре союз России и Китая может пополнится ещё парочкой крайне тяжеловесных геополитических игроков.

«Если ещё и Индия присоединится к дружественному союзу России и Китая, тогда вообще Западу тут ловить будет нечего. В истерике изойдутся», — считает Федя К.

Напомним, 26 марта верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил во время международной конференции «Доха форум» в Катаре о том, что необходимо не допустить появления российско-китайского союза в результате западного давления и санкций в отношении России.