Сеть: «Украина тоже так начинала» — Польша покусилась на Калининград
Заявление командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака о том, что Калининград исторически «никогда не был русским» и принадлежал Пруссии и Польше, и теперь настало время предъявить на него претензии, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 марта в социальной сети «ВКонтакте».
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»Калининградские власти посоветовали польскому генералу изучить историю и понять, что нельзя вернуть то, что никогда не принадлежало Польше», — отметил Aleksei A.
Многие пользователи оказались в недоумении, ведь Калининград, собственно, польским-то и не был, так как Советский Союз отбил данный населённый пункт у нацисткой Германии.
«Разве когда-нибудь Калининград был польским? Я лично помню, что он был частью Германии. Но вот польским он точно не был. Сейчас Польша может законно претендовать только на украинский город Львов, на этом всё», — считает Антон О.
«Калининград — это бывший Кёнигсберг, который был отобран у Германии, потому что она напала на Советский Союз. У меня дед брал этот город. Был одним из первых, кто сделал первый проход для штурма крепости. Награждён за это орденом славы и медалью за взятие Кёнигсберга», — поделился Александр Л.
Некоторые комментаторы отмечают, что польский генерал забывает тот факт, что при пересмотре итогов Второй мировой войны будет пересмотрена и территория Польши, которая если и изменится, то явно не в сторону расширения.
«Значит, Калининград — это типа оккупация, а Украина — свободная страна? Интересно, а сколько территорий нынешней Польши принадлежало Польше лет сто назад?» — задаётся вопросом «Ри М».
Часть людей полагает, что командующий сухопутными войсками Польши продемонстрировал абсолютное отсутствие интеллекта либо же тотальную необразованность.
«В очередной раз убеждаюсь, что на Западе политики — сплошь тупицы, которые не знают историю от слова «совсем», — написала Надежда П.
«Тому, что западные деятели всех мастей безграмотны и откровенно глупы, но при этом агрессивны и вероломны, всё больше и больше доказательств. Вот и очередной генерал, который не знает историю с географией», — указывает Лариса Д.
Ряд пользователей указывает на то, что Польша не упускает шанса каким-либо образом уколоть Россию.
«Очередное тяв-тяв-тяв от Табаки. Как бы Польша не стала частью Калининграда в скором времени», — предупреждает Татьяна П.
«Украина тоже так начинала — бесконечно и по любому поводу тявкала в наш адрес», — напоминает Марина З.
Нашлись и те, кто уверены, что если Польша рыпнется в сторону Калининграда, то существование этого государства прекратится в этот же день.
«Этот генерал, очевидно, не понимает, что если случится война между Россией и Польшей как страной НАТО, то от Варшавы, собственно, вообще ничего не останется. Почему у них такие глупые трепливые генералы? Пример Зеленского, которого длинный язык довёл до спецоперации, их ничему не научил?» — задаётся вопросом Олег Е.
Напомним, 26 марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в эфире телеканала «1+1» о том, что претензии Польши на Калининградскую область помогут Киеву противостоять России. Ранее командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининград исторически «никогда не был русским» и принадлежал Пруссии и Польше, и теперь настало время предъявить на него претензии.