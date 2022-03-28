Заявление командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака о том, что Калининград исторически «никогда не был русским» и принадлежал Пруссии и Польше, и теперь настало время предъявить на него претензии, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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»Калининградские власти посоветовали польскому генералу изучить историю и понять, что нельзя вернуть то, что никогда не принадлежало Польше», — отметил Aleksei A.

Многие пользователи оказались в недоумении, ведь Калининград, собственно, польским-то и не был, так как Советский Союз отбил данный населённый пункт у нацисткой Германии.

«Разве когда-нибудь Калининград был польским? Я лично помню, что он был частью Германии. Но вот польским он точно не был. Сейчас Польша может законно претендовать только на украинский город Львов, на этом всё», — считает Антон О.

«Калининград — это бывший Кёнигсберг, который был отобран у Германии, потому что она напала на Советский Союз. У меня дед брал этот город. Был одним из первых, кто сделал первый проход для штурма крепости. Награждён за это орденом славы и медалью за взятие Кёнигсберга», — поделился Александр Л.

Кёнигсберг, 1652 год

Некоторые комментаторы отмечают, что польский генерал забывает тот факт, что при пересмотре итогов Второй мировой войны будет пересмотрена и территория Польши, которая если и изменится, то явно не в сторону расширения.

«Значит, Калининград — это типа оккупация, а Украина — свободная страна? Интересно, а сколько территорий нынешней Польши принадлежало Польше лет сто назад?» — задаётся вопросом «Ри М».

Часть людей полагает, что командующий сухопутными войсками Польши продемонстрировал абсолютное отсутствие интеллекта либо же тотальную необразованность.

«В очередной раз убеждаюсь, что на Западе политики — сплошь тупицы, которые не знают историю от слова «совсем», — написала Надежда П.

«Тому, что западные деятели всех мастей безграмотны и откровенно глупы, но при этом агрессивны и вероломны, всё больше и больше доказательств. Вот и очередной генерал, который не знает историю с географией», — указывает Лариса Д.

Ряд пользователей указывает на то, что Польша не упускает шанса каким-либо образом уколоть Россию.

«Очередное тяв-тяв-тяв от Табаки. Как бы Польша не стала частью Калининграда в скором времени», — предупреждает Татьяна П.

«Украина тоже так начинала — бесконечно и по любому поводу тявкала в наш адрес», — напоминает Марина З.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Нашлись и те, кто уверены, что если Польша рыпнется в сторону Калининграда, то существование этого государства прекратится в этот же день.

«Этот генерал, очевидно, не понимает, что если случится война между Россией и Польшей как страной НАТО, то от Варшавы, собственно, вообще ничего не останется. Почему у них такие глупые трепливые генералы? Пример Зеленского, которого длинный язык довёл до спецоперации, их ничему не научил?» — задаётся вопросом Олег Е.

Напомним, 26 марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в эфире телеканала «1+1» о том, что претензии Польши на Калининградскую область помогут Киеву противостоять России. Ранее командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининград исторически «никогда не был русским» и принадлежал Пруссии и Польше, и теперь настало время предъявить на него претензии.