Информация, согласно которой на Украину из Германии прибыли полторы тысячи зенитных ракет «Стрела» советского производства, хранившиеся со времён ГДР, а также сотня пулеметов MG3 и восемь миллионов патронов для пистолетов, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 27 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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»Газ закрывайте им! Это же буквально агрессивный шаг — напрямую вооружать нашего врага!» — указывает Евгений А.

Многие пользователи оказались в недоумении, что украинским военным предстоит довольствоваться европейской помощью, которая представляет собой старое советское оружие, совершенно не нужное войскам НАТО.

«Господи, советские ещё! Весь хлам на Украину пихают, который самим не нужен», — написал Алексей Р.

«Весь свой мусор скидывают на Украину, как в помойное ведро», — считает Лейсан Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что Европа и США буквально издеваются над Украиной, заставляя её воевать старыми и неэффективными образцами вооружения.

«Всякое дерьмо ржавое и никому не нужное им сплавляют, навешивая ещё кредиты на них. Все наживаются на Украине, делая вид, что помогают ей», — отмечает Илья А.

«Интересно, это бесплатная помощь? А если нет, то немцы отдают в кредит или за реальные деньги? Хотя, сбагрив этот древний арсенал, не надо будет более тратиться на его сохранение», — поделился своим мнением Сергей М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Часть людей уверена, что президент Украины довёл свою страну до такого состояния, что её кормят чем попало, при этом ни у кого нет желания помочь ей по-настоящему.

«Вот за это Зеленскому и аплодируют западные клоуны. Сколько уже свидетелей ужасающих преступлений нацистов? Где хоть одна реакция или озабоченность коллективного Запада? Весь разумный мир уже ждёт, когда эта клоака безумства развалится и сгорит», — уверен Aleksei A.

«А почему бы нам не бомбить эту военную помощь для украинских неонацистов? Проклятые немцы. Надо было нашим дедам добить ваших нациков ещё тогда, в 45-м. Пожалели», — пишет Гузель Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что Германия формально оказала военную поддержку Украине, но по факту низвела такую помощь до пустого декларирования.

«Вообще, Германия в очередной раз доказывает, что оказывает помощь Украине она против своей воли, крайне неохотно, чуть ли не с саботажем. Иначе как объяснить тот факт, что нацикам шлют не новейшие образцы вооружения, а всякое старьё, боеприпасы от которого отсырели, наверное, уже давным-давно», — предполагает Кирилл Т.

Нашлись и те, кто уверены, что старое советское оружие — это всё ещё самое эффективное и самое смертоносное оружие на планете.

«Нельзя недооценивать опасность происходящего! Советское оружие было и остаётся лучшим в мире, а ракеты — не картошка, они, как и советские танки, были хорошо законсервированы. К тому же педантичные немцы умеют хранить. Так что угроза от этих «Стрел» есть, и очень существенная», — предупреждает Вячеслав О.

Напомним, 26 марта агентство DPA опубликовало материал со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах Украины, согласно которому в эту страну из Германии прибыли полторы тысячи зенитных ракет «Стрела» советского производства, хранившиеся со времён ГДР, а также сотня пулеметов MG3 и восемь миллионов патронов для пистолетов.